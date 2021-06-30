Курение связали с повышенным риском самоубийства
Наблюдения, которые ученые сделали во время пандемии COVID-19, показали, что у курящих женщин риск самоубийства выше, чем у курящих мужчин. В то же время, на счету мужчин больше неудачных попыток.
Другой соавтор исследования, доктор Антонио Джовани (Antonio Jovani), считает, что данные о влиянии курения необходимо включить в план по предупреждению самоубийств. Сейчас табак, в отличие от алкоголя, не считается независимым предрасполагающим фактором при оценке риска самоубийства. По его мнению, научные данные говорят о том, что перечень суицидально опасных привычек нужно расширить.
Одним из возможных биологических объяснений связи табака и самоубийств, указывают ученые, может быть влияние никотина на центральную нервную систему. Он снижает уровень серотонина в гиппокампе – части мозга, которая участвует в формировании эмоций.
«Одна из наиболее серьезных гипотез на сегодня заключается в том, что депрессия и суицид связаны со снижением уровня нейромедиаторов – таких, как серотонин, норадреналин, дофамин. Курение способно сделать эти изменения более выразительными. Его действие противоположно действию антидепрессантов, оно может способствовать появлению депрессивнных и тревожных симптомов – возможных предвестников самоубийства», – отметил Гонзало Харо (Gonzalo Haro) из Университета Кардинала Эррера.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://medportal.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий