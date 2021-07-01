Что есть в жару, чтобы помочь организму справляться с перегревом

Острые специи, помидоры и другие продукты, с которыми легче восполнить потери воды.При высоких температурах хочется пить, и это естественное защитное поведение нашего организма. Он на 60% состоитиз воды, причём вода эта не пресная, а солёная. Ключевыми химическими элементами этой «солёности» являются натрий (Na) и калий (K).Организм пытается охладиться, выделяя пот и испаряя его с поверхности кожи. При этом теряется не только вода, но и соли, микроэлементы и другие компоненты. Максимальные потери влаги с потом отмечены у марафонцев в жаркую погоду и могут достигать двух литров в час.Чтобы понять, что воды не хватает, здоровому человеку проще всего ориентироваться на чувство жажды и на диурез — частоту мочеиспускания, количество и концентрацию мочи. Если вы справляете малую нужду реже, чем обычно, и моча слишком тёмная, концентрированная, то воды наверняка нужно добавить. Поможет в этом не только увеличение потребления жидкости, но и определённое питание.Что включить в рационСолиВ жару включать соль в рацион целесообразно и даже необходимо. Так, жизненно необходимый нам натрий содержится в некоторых продуктах: молоке и сливках (50 мг на 100 г), яйцах (80 мг на 100 г). Основной же источник натрия — это поваренная соль (NaCl). Её добавляют в готовые пищевые продукты, соответственно, натрий содержится и в них.Например, в хлебе около 250 мг натрия на 100 г. Много его и в готовых рыбных или мясных деликатесах (бекон содержит 1,5 г натрия на 100 г), в снеках (солёные крекеры и попкорн содержат 1,5 г натрия на 100 г). Также натрий в избытке присутствует в приправах и соусах (соевый соус содержит 7 г натрия на 100 г).Норма потребления поваренной соли для людей старше 16 лет составляет 5 г (? чайной ложки без горки) в день.Калием богаты фасоль и горох (примерно 1,3 г на 100мг), орехи (600 мг на 100 г), бананы и папайя (300 мг на 100 г). Запечённый в кожуре картофель содержит 573 мг калия на 100 г.Норма потребления калия для взрослых составляет не менее 3,51 г в день.Овощи и фруктыПотребляя фрукты и овощи, вы, по сути, не едите, а пьёте, ведь примерно на 90% они состоят из воды. Однако, в отличие от обычной, вода в составе овощей и фруктов уже содержит часть необходимых нам солей.Овощи можно есть целиком или в виде салатов. Небольшое количество поваренной соли компенсирует потери натрия, а растительное масло или йогурт, используемый в качестве заправки, улучшит вкус и пищевую ценность. В салаты также можно добавить нежирное мясо, рыбу или сыр — это разнообразит их и обогатит белком.Запивайте салаты чистой водой, квасом или кефиром комнатной температуры. В азиатских странах в жару повсеместно употребляют горячий зелёный чай.Холодные супыЭто идеальный вариант — и еда, и питьё сразу. Практически в любой национальной кухне есть свой рецепт прохладного супа на случай жары, например свекольник, окрошка, гаспачо, таратор, холодник, ботвинник.Такие супы состоят из овощной, овощно-мясной, овощно-рыбной заправки и жидкой основы. Вариантов жидкостей много. На выбор: квас тёмный или светлый; кефир, сыворотка или другие кисломолочные продукты; овощные, грибные, рыбные или мясные бульоны. Обычно холодные супы едят с добавлением мелко нарубленной свежей зелени и ароматных трав. В особо жарких странах принято добавлять куски льда прямо в суп. Подобрать рецепт себе по вкусу и кошельку совсем несложно.Острые специиСпеции — неотъемлемая составляющая рациона в жарких странах и не только. В России традиционно употребляют в пищу горчицу и хрен — их добавляют и в окрошку.Острые пряности используют как натуральные консерванты, поскольку они препятствуют размножению бактерий в продуктах, что особенно актуально при высокой температуре окружающей среды. Жгучее воздействие специй на слизистую пищеварительного тракта вызывает лёгкий химический ожог и ответный выброс гормонов удовольствия для обезболивания. Это свойство даже используют в медицине. Есть немало средств на основе капсаицина — основного алкалоида красного перца.Мята с её приятным охлаждающим вкусом чаще выступает компонентом прохладительных напитков, десертов или закусок. Жгучие перцы традиционно используются в блюдах кавказской, азиатской и мексиканской кухни, что доказывает целесообразность их употребления в жаркие дни. Однако следует помнить, что при многих заболеваниях острая и пряная пища противопоказана.ЗаключениеЛетняя жара — явление преходящее. Природа обеспечила нас на случай перегрева защитными механизмами: для регуляции температуры тела — изменением интенсивности кровоснабжения кожи и потоотделением, а для пополнения водно-солевого баланса и энергетических нужд — жаждой и голодом. Нам следует внимательнее относиться к потребностям своего организма, чтобы успешно справляться с изменениями окружающей среды.