Ученые назвали простой способ, снижающий вред от плохого сна
Результаты показали, что среди плохо спавших людей, лица с наименьшей активностью имели повышенный риск смерти от сердечных заболеваний, инсульта и рака. Ученые использовали информацию от 380 тыс. человек. Участники рассказывали об еженедельных уровнях физической активности, оценивали качество сна. Здоровье участников отслеживалось в среднем 11 лет до мая 2020 года или смерти.
За период мониторинга 15,5 тыс. человек умерли: 4 тыс. от любого типа сердечно-сосудистых заболеваний и 9 тыс. от всех видов рака. Ученые установили, что чем ниже была оценка сна, тем выше был риск смерти от любой причины, от всех типов сердечно-сосудистых заболеваний и от ишемического инсульта.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://neboley.com.ua - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий