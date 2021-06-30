Ученые назвали простой способ, снижающий вред от плохого сна

Физическая активность на рекомендуемом уровне или выше его может снижать ущерб для здоровья из-за плохого сна. Такой вывод был сделан в большом долгосрочном исследовании, представленном в British Journal of Sports Medicine.Результаты показали, что среди плохо спавших людей, лица с наименьшей активностью имели повышенный риск смерти от сердечных заболеваний, инсульта и рака. Ученые использовали информацию от 380 тыс. человек. Участники рассказывали об еженедельных уровнях физической активности, оценивали качество сна. Здоровье участников отслеживалось в среднем 11 лет до мая 2020 года или смерти.За период мониторинга 15,5 тыс. человек умерли: 4 тыс. от любого типа сердечно-сосудистых заболеваний и 9 тыс. от всех видов рака. Ученые установили, что чем ниже была оценка сна, тем выше был риск смерти от любой причины, от всех типов сердечно-сосудистых заболеваний и от ишемического инсульта.