Кардиолог Гандельман назвал соки, полезные для снижения артериального давления

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Снижению артериального давления способствует питье капустного и морковного соков.По словам врача кардиолога-реабилитолога, одного из ведущих телепрограммы «Жить здорово» Германа Гандельмана,«благодаря большому количеству калия в капусте сок из нее отлично борется с повышенным артериальным давлением».Регулярное питье такого сока полезно для снижения АД, констатирует кардиолог. Ссылаясь на исследование швейцарских ученых, он сообщил, что употребление калия в количестве более 1,5 грамма (за сутки) содействует тому, что показатели систолического давления могут понизиться на 7 пунктов, диастолического – на 2 пункта. При отсутствии индивидуальных противопоказаний Гандельман советует«на ежедневной основе выпивать чуть больше стакана сока краснокочанной капусты либо два стакана белокочанной».Он пояснил, что такой напиток влияет на расширение сосудов и на уменьшение отечности у гипертоников. Также полезным для них может быть морковный сок.«Примерно в двух стаканах этого сока содержится свыше 90% суточной нормы калия», - уточнил кардиолог.Гандельман заметил, что гипотензивный эффект напитка подтвердился в эксперименте, участники которого употребляли морковный сок каждый день в количестве двух стаканов, и делали это на протяжении трех месяцев.