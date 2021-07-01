Гигиена зрения: основные правила

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Что такое гигиена зрения и каковы ее основные принципы? Речь идет не про очищение глаз, как может показаться на первый взгляд. Это медицинская концепция, идущая дальше: она представляет собой набор простых правил, которые помогут предотвратить ухудшение зрения.Другими словами, гигиена зрения заключается в изменении определенных привычек, чтобы позаботиться о своем зрении. Это еще можно назвать визуальной эргономикой.Стандарты визуальной гигиены сегодня стали особенно важными. Мы проводим почти все свое время перед экранами мобильных телефонов и компьютеров, либо по работе, либо просто по привычке.Все это ставит под угрозу наше зрение. Большинство людей в какой-то момент жизни начинают нуждаться в очках или страдать от каких-либо проблем, таких как перенапряжение глаз, близорукость и т. д.Итак, в этой статье мы объясним, каковы основные принципы гигиены зрения и какие простые правила могут помочь вам предотвратить или смягчить проблемы с глазами. Продолжайте читать, чтобы узнать об этом подробнее.Гигиена зрения: стандарты при работеВ настоящее время практически любая работа требует постоянного нахождения перед экраном – компьютера или смартфона. А дети с самого раннего возраста часами проводят за чтением книг или рассматривают доску в классе.Это означает, что все это время мы постоянно напрягаем зрение. Кроме того, мы не обращаем внимания на положение нашего тела и не позволяем глазам отдыхать. Напряжение накапливается, и в конечном итоге это может нанести урон нашему зрению.Гигиена зрения при чтении или письме требует соблюдения простых правил. Если вы будете соблюдать их, со временем вы заметите, что к концу дня уже не чувствуете дискомфорта в глазах. Вы даже можете обнаружить, что ваше зрение улучшилось. Вот некоторые из этих правил:Обращайте внимание на осанку. Это особенно важно, когда речь идет о детях. Неправильная осанка может сказаться на их здоровье в будущем. В идеале нужно сидеть с прямой спиной и не горбиться, а ступни должны касаться земли.Первое правило подводит нас ко второму: нужно рационально подходить к выбору рабочего места. Очень важно, чтобы стул и стол, которые мы используем, позволяли нам чувствовать себя комфортно. Некоторые специалисты рекомендуют использовать стул с регулируемой высотой и стол, который можно наклонять в зависимости от наших предпочтений.Наконец, для хорошей визуальной гигиены мы должны позаботиться об освещении. Работа при слабом освещении заставляет нас щуриться, в то время как очень интенсивный свет также может раздражать глаза. Нужно настроить свет так, чтобы он не падал прямо в глаза и не отражался на бумаге или экране.Какие еще существуют правила гигиены зрения?Один из наиболее важных и простых способов заботиться своем зрении – это делать перерывы и давать глазам расслабиться. Отдых во время работы или учебы абсолютно необходим, причем как глазам, так и вашему мозгу.Когда мы смотрим на близко расположенный объект в течение некоторого времени, наши глаза устают. Таким образом, рекомендуется каждые полчаса делать небольшой перерыв (хотя бы на минуту), чтобы дать отдых глазам.Еще одним важным аспектом гигиены зрения является расстояние от наших глаз до объекта, на который мы смотрим. В случае с книгой или экраном необходимо поддерживать дистанцию, равную, по крайней мере, длине нашего предплечья.Однако внимания требует не только рабочее место. Не следует забывать о правилах и при просмотре телевизора. Помните, что расстояние до экрана должно быть примерно в семь раз боольше его диагонали.В заключениеГигиена зрения включает в себя ряд простых правил. Они помогут нам улучшить здоровье глаз и избежать пролем со зрением в дальнейшем. Например, она призывает следить за своей позой во время работы или расстоянием от глаз до книги или компьютера.Однако самое главное – всегда обращаться за консультацией к офтальмологу по любым вопросам, касающимся зрениея. Он сможет дать рекомендации, которые подходят именно вам, учитвая ваш образ жизни и особенности здоровья.