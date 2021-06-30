Названы признаки непереносимости алкоголя, которые не стоит игнорировать

Острая стадия аллергии на этанол может привести к анафилактическому шоку.Огромное количество людей во всем мире страдают от аллергии на различные триггеры, среди которых часто встречаются продукты питания, пыльца растений, шерсть животных и лекарственные препараты. Но оказывается, что реакция непереносимости может возникнуть и на алкоголь.Аллергия – это далеко не безобидное заболевание, как могут предположить многие люди. Не всегда она проявляется только высыпаниями или чиханием и заложенностью носа. Иногда могут возникать состояния, несущие с собой угрозу жизни человека, как при реакции непереносимости на алкоголь. Поэтому так важно знать первые признаки аллергии на спиртное.Аллергия или псевдоаллергия?Зачастую признаки аллергии проявляются не из-за самого алкоголя, а из-за наличия в нем определенных примесей. В крайне редких случаях сам этанол вызывает реакцию непереносимости.Иногда употребление пива, бренди, водки или шампанского может вызвать появление красных пятен на лице, отек носа, насморк и бронхоспазм. Это симптомы псевдоаллергии — состояния, которое не возникает в результате иммунной реакции на алкоголь.Настоящая аллергия на спиртные напитки проявляется следующими симптомами — кашель, боль в горле, сухость слизистых оболочек. Анафилактический шок является наиболее тяжелой ее формой и возникает при внезапном отеке слизистых оболочек органов дыхания, сопровождается появлением синюшности на коже и затрудненного дыхания.Псевдоаллергия — наиболее часто встречающаяся реакция на алкоголь, при которой воспаление развивается без участия иммуноглобулинов. Основная причина данного состояния — нарушение обмена гистамина. Больше всего этого вещества содержится в пиве и красном вине. Также он присутствует в составе многих продуктов, которые употребляются в сочетании с алкоголем — копченостей, колбас, сыров, солений.Признаки аллергии на алкогольСимптомы алкогольной аллергии включают в себя следующие проявления:Появление высыпаний и красных пятен на лице и груди. Если они возникают на других частях тела, то это — псевдоаллергия.Отек щек и век. Требует незамедлительного обращения в медицинское учреждение.Покраснение щек и носа. Данный симптом сопровождается чувством жара.Онемение и припухлость языка. Этот симптом часто сочетается с сухостью во рту.Зуд во рту. Возможно появление мелких прыщиков на слизистой оболочке.Слезоточивость, насморк, заложенность носа и чихание. Не исключено временное исчезновение обоняния.Одышка. Не игнорируйте этот симптом, ведь с него начинается отек Квинке. Из-за опухания слизистых оболочек дыхательные пути сужаются и затрудняется прохождение через них кислорода. Это влияет на работу всех органов и систем.Тошнота, рвота, диарея. Причем рвота не приносит облегчения состояния.Головокружение, общая слабость и головная боль.Если эти симптомы возникают после употребления алкоголя, вам следует немедленно принять меры для их облегчения. Острая стадия аллергии на этанол может привести к анафилактическому шоку — состоянию, при котором резко падает артериальное давление и человек теряет сознание.Что делать, если появилась аллергия на алкоголь?Если кто-то из окружающих испытывает анафилактический шок в результате употребления алкоголя, необходимо немедленно предпринять следующие действия:Уложите человека в постель и расстегните одежду, чтобы ему было легче дышать.Откройте окна, чтобы в комнату попал свежий воздух.Вызовите скорую помощь. В случае острой аллергической реакции пациента обычно госпитализируют.При появлении на теле аллергической сыпи назначают антигистаминные мази.Основное правило борьбы с аллергическими реакциями — избегать контакта с вызывающими их веществами. Пока не будет выявлен точный аллерген, следует прекратить употребление любых спиртных напитков.Алкоголь быстро всасывается в кровь, и это не значит, что отсутствие на него аллергии является гарантией того, что в будущем ваш организм не начнет воспринимать его как триггер. Будьте бдительны.