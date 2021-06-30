Почему у некоторых людей не появляются антитела к коронавирусу

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Медики регистрируют случаи, когда после прохождения вакцинации от коронавируса у пациента не вырабатываются антитела к заболеванию. При этом, пациенты не нарушают никаких предписаний и строго следуют регламенту. Чтобы выяснить, почему так происходит, специалисты провели ряд исследований.Врачи установили, что именно препятствует возникновению устойчивого иммунитета к COVID-19. Об этом рассказал эпидемиолог Александр Гинцбург. По его словам, антителам мешает вырабатываться дефицит глюкозы, который происходит для длительных и изнурительных физических нагрузках."Если у вас глюкозное голодание, вид спорта на выносливость — лыжи, плавание длительное, бег, когда у человека дефицит глюкозы в крови, то у него срабатывает регуляторные механизмы, которые ограничивают потребление глюкозы для того, чтобы клетки головного мозга могли эту глюкозу получать", - добавил медик.