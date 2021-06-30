Почему у некоторых людей не появляются антитела к коронавирусу
Врачи установили, что именно препятствует возникновению устойчивого иммунитета к COVID-19. Об этом рассказал эпидемиолог Александр Гинцбург. По его словам, антителам мешает вырабатываться дефицит глюкозы, который происходит для длительных и изнурительных физических нагрузках.
"Если у вас глюкозное голодание, вид спорта на выносливость — лыжи, плавание длительное, бег, когда у человека дефицит глюкозы в крови, то у него срабатывает регуляторные механизмы, которые ограничивают потребление глюкозы для того, чтобы клетки головного мозга могли эту глюкозу получать", - добавил медик.
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