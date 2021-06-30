Вейпинг увеличивает восприимчивость к коронавирусу
Используя белок-шип на своей поверхности, новый коронавирус связывается с рецептором ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE-2), которым покрыты слизистые оболочки дыхательных путей. Таким образом вирус попадает в легкие.
«Было доказано, что у курильщиков сигарет более высокий уровень ACE-2в легких и что курение является известным фактором риска развития заболеваний и инфекций», - рассказывает доктор Паван Шарма, соавтор исследования.
Ученые поместили мышей обоих полов в коробку, прикрепленную к автоматизированной системе, доставляющей точно контролируемое количество паров электронных сигарет с никотином или без него в течение 30 минут два раза в день на протяжении 21 дня.
По сравнению с контрольными мышами, которые дышали обычным воздухом, у мышей, подвергшихся воздействию паров электронных сигарет, наблюдалось воспаление легочной ткани и снижение функции легких, что подтверждает опасность курения. Также наблюдалось повышение уровней рецептора ACE-2.
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