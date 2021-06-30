Вейпинг увеличивает восприимчивость к коронавирусу

Использование электронных сигарет или вейпинга вызывает серьезные повреждения легких. Некоторые данные демонстрируют повышенный риск COVID-19 среди вейперов. Новое исследование Университета Томаса Джефферсона показывает, что воздействие паров электронных сигарет увеличивает уровни рецепторов коронавируса в легких самцов мышей, особенно при наличии никотина. Это может увеличить риск заражения вирусом. Своими результатами ученые поделились в Journal of Investigative Medicine.Используя белок-шип на своей поверхности, новый коронавирус связывается с рецептором ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE-2), которым покрыты слизистые оболочки дыхательных путей. Таким образом вирус попадает в легкие.«Было доказано, что у курильщиков сигарет более высокий уровень ACE-2в легких и что курение является известным фактором риска развития заболеваний и инфекций», - рассказывает доктор Паван Шарма, соавтор исследования.Ученые поместили мышей обоих полов в коробку, прикрепленную к автоматизированной системе, доставляющей точно контролируемое количество паров электронных сигарет с никотином или без него в течение 30 минут два раза в день на протяжении 21 дня.По сравнению с контрольными мышами, которые дышали обычным воздухом, у мышей, подвергшихся воздействию паров электронных сигарет, наблюдалось воспаление легочной ткани и снижение функции легких, что подтверждает опасность курения. Также наблюдалось повышение уровней рецептора ACE-2.