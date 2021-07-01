Удаление зубов мудрости может улучшить вкусовые ощущения

Если стоматолог рекомендует вам удалить зубы мудрости, но вы не уверены в целесообразности этой процедуры, новое исследование, возможно, развеет сомнения: оказывается, эта распространенная процедура способна сделать вас гурманом. Причем лучше всего восприятие вкуса улучшается у женщин.Третьи моляры, также называемые зубами мудрости, появляются обычно в возрасте между 17 и 26 годами. Поскольку эти зубы растут в ограниченном пространстве, они часто могут упираться во вторые моляры, что, в свою очередь, может привести к развитию ряда болезней — от повреждения корней зубов до пародонтита. Поэтому стоматологи, в том числе российские, рекомендуют удалять зубы мудрости превентивно, пока они еще не начали причинять неудобства своему хозяинуОднако в научной среде до сих пор нет единого мнения по поводу целесообразности этой процедуры: как известно, в человеческом организме нет ничего лишнего. Так, одно из исследований показало, что здоровье зубов не зависит от удаления третьих моляров. Кроме того, существует мнение, что эта процедура может негативно отразиться на восприятии вкуса. Новое исследование, которое провели ученые из Университета Пенсильвании, как минимум, развеяло эти опасения.Специалисты изучили данные 1255 пациентов, проходивших химиосенсорное тестирование запаха и вкуса в течение 20 лет. У 891 человека были удалены третьи моляры, у остальных — нет. Вкусовые функции всех участников проверяли с помощью растворов сахарозы, хлорида натрия, лимонной кислоты и кофеина в разных концентрациях. Пациенты должны были прополоскать раствором рот, выплюнуть, а потом сообщить, имеет ли жидкость сладкий, соленый, кислый или горький вкус.У всех участников с удаленными зубами мудрости восприятие всех четырех вкусов было в среднем на 3-10% лучше, чем у тех, кто не подвергался этой процедуре. Примечательно, что самые высокие показатели были отмечены у женщин.По мнению ученых, этот феномен можно объяснить двумя причинами. Во-первых, удаление третьих моляров может ослабить нервы, которые снабжают рецепторы в задней части рта, и это приводит к повышению чувствительности всей полости. Кроме того, хорошо известно, что после повреждения периферических нервов их чувствительность может повышаться.«Наше исследование убедительно свидетельствует о том, что удаление третьего моляра оказывает долгосрочное, хотя и незначительное, положительное влияние вкусовые функции у некоторых людей», — сообщили ученые, отметив, что для подтверждения этих выводов необходимы более масштабные исследования.