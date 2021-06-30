Иммунолог рассказал, у кого появляются побочные эффекты от вакцинации

У людей, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции нового типа, нередко появляются неприятные побочные эффекты — например, повышение температуры. У кого возникают нежелательные симптомы и что делать в таких случаях — корреспондентам информационного ресурса "Инфореактор" рассказал иммунолог Владислав Жемчугов.В Российской Федерации идет широкомасштабная кампания по вакцинации с использованием препарата "Спутник V", который считается одной из лучших в мире вакцин. Но даже у "Спутника V" есть побочные эффекты — повышение температуры, слабость, увеличение лимфоузлов и снижение аппетита.По словам Жемчугова, развитие побочных реакций зависит от индивидуальных особенностей организма. Имеют значение такие факторы, как общее состояние организма на момент вакцинации и перенесенные ранее болезни."Все зависит от человека, потому что вакцина одинаковая, но люди реагируют на нее по-разному. В инструкции к любому препарату для вакцинации есть противопоказания — этот раздел нужно изучить самым внимательным образом. Если есть риск действительно опасных побочных реакций, то вакцинироваться не стоит, но такое решение должен принимать специалист. Что касается действий в случае побочных эффектов, то можно принять какое-нибудь стандартное жаропонижающее, если речь идет о повышении температуры тела", — сказал иммунолог.