Рот на замок: ученые нашли необычный способ похудения

Многие люди страдают избыточным весом, потому что не умеют контролировать количество съедаемой пищи, но с новым девайсом, который представили исследователи из Новой Зеландии свой рот можно будет "закрыть на замок".Пока неизвестно, когда новое устройство появится в продаже и сколько будет стоить, но по результатам исследования, с его помощью за 2 недели можно избавиться от 6 килограмм. Этот девайс крепится стоматологом на верхние и нижние зубы, позволяя открывать рот примерно на 2 мм, но дыханию и речи это не препятствует. Таким образом, человек, мечтающий похудеть, сможет ограничить себя в употреблении твердой пищи, которая при строгой диете часто противопоказана. Устройство уже испытали на нескольких участниках, и они назвали его "терпимым", но эффективным. Но с тех пор конструкцию уже улучшили и сделали чуть меньше. Профессор Пол Брантон считает, что их новинка поможет людям эффективно бороться с лишним весом, и это устройство станет хорошей альтернативой дорогостоящим операциям по снижению веса. Сообщается, что девайс можно снять в случае какой-то экстренной ситуации, а потом повторно установить по желанию пользователя.Отметим, что исследователи придумывают все новые методы борьбы с лишним весом, поскольку этой проблемой страдают около 1,9 миллиарда человек в мире. Согласно данным ВООЗ, из-за избыточного веса, который провоцирует серьезные заболевания, каждый год умирает около 2,8 миллиона человек.