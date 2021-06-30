Мужской пол и ожирение не повышают риск смерти при COVID-19

Новый анализ 58 исследований и 44,3 тыс. пациентов, опубликованный в журнале Anesthesia, показывает, что мужской пол и увеличение индекса массы тела (ИМТ) не связаны с повышенной смертностью при COVID-19, когда пациент поступает в отделение интенсивной терапии (ОИТ). Однако значение имеет целый спектр других факторов.Так ученые из Кейптаунского университета, ЮАР выделили несколько факторов, повышающих риск смерти. В частности, для пациентов в ОИТ с COVID-19 он повышается на 40% среди курильщиков, на 54% при высоком артериальном давлении, на 41% при диабете, на 75% при респираторных заболеваниях, примерно на 50% при сердечно-сосудистых заболеваниях или раке. Наличие почечных заболеваний увеличивает риск в 2,4 раза.Другими факторами, связанными с повышенным риском смерти, были тяжесть органной недостаточности, необходимость в искусственной вентиляции легких (риск повышался в 2,5 раза), а также повышенное количество лейкоцитов и другие маркеры воспаления.