Жертвы миеломы могут не получить защиту после прививок

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Пациенты с раком крови в небольшом количестве случаев не получают никакой защиты от коронавируса даже после двух уколов вакцины. А значит, им всё равно грозит тяжёлая разновидность этой болезни.Хорошо известно, что полный курс вакцинации надёжно защищает пациента от заражения коронавирусом в тяжелой форме. Два укола вакцины в 14 раз снижают риск серьезной формой болезни, госпитализации, а вероятность летального исхода и вовсе сводят почти до нуля. Существуют определенные категории больных, которые этой защиты, увы, порой не получают. И к ним, как установлено учеными, относятся жертвы рака крови или множественной миеломы.Исследование показало, что такие пациенты часто получают мощные лекарства, подавляющие иммунную систему, которые необходимо принимать после пересадки костного мозга, чтобы он не был отвергнут организмом. А поскольку иммунитет практически убит, то такой организм не вырабатывает защитных антител и Т-клеток, необходимых для противостояния коронавирусной инфекции. В итоге такие пациенты в меньшинстве случае всё-таки могут получить тяжелую форму коронавируса.Выводы этого исследования показывают, что пациентам с множественной миеломой даже после полного курса вакцинации от коронавируса следует сдавать анализы крови, которые покажут, какое количество антител у них имеется. Кроме того, им нельзя ни в коем случае отказываться от ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Впрочем, всё равно таким пациентам рекомендуется делать вакцины от ковида, как утверждают авторы исследования.