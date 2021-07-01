Диетолог перечислил 5 полезных свойств куркумы

Употребление куркумы положительно влияет на состояние сосудов, кожи и психики.Диетолог и врач Джош Акс назвал пять способов, как улучшить здоровье с помощью этой специи.«Куркума — одно из лучших питательных веществ в мире, независимо от того, говорим мы о порошке, экстракте или таблетках. То, что куркума делает с организмом, потрясающе», — привело слова Акса издание Daily Express.Врач пояснил, что регулярное употребление куркумы помогает защититься от образования тромбов. Исследования показали, что специя способна снизить риск объединения тромбоцитов. Акс посоветовал добавлять больше куркумы в свой рацион тем, кто страдает сахарным диабетом. Приправа поможет избежать скачков сахара в крови.Специя является естественным противовоспалительным и антиоксидантным средством. В связи с этим она будет полезна при некоторых кожных заболеваниях. Маска на основе куркумы поможет придать лицу сияние.Употребляя больше куркумы, можно избежать высокого уровня холестерина в крови. Эта специя также считается естественным болеутоляющим.