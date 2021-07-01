Врач рассказала, как подготовиться к вакцинации
Кашубина рассказала, что все люди переносят введение вакцины по-разному, но есть общие рекомендации для подготовки к процедуре.
В первую очередь, она посоветовала ставить прививку перед выходными днями — в пятницу. Так у человека будет возможность отлежаться и проанализировать свои ощущения. Реакция на введение второй дозы будет похожей.
Врач посоветовала запастись жаропонижающими препаратами, которые помогут снять жар и головную боль. Она предостерегла россиян от приема антигистаминных: «Не надо так делать, это плохой совет».
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