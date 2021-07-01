Ученые: электронные сигареты полезнее заместительной терапии

Согласно результатам клинических испытаний, проведенных Лондонским университетом королевы Марии, электронные сигареты эффективнее никотиновой заместительной терапии (НЗТ) для долгосрочного сокращения и прекращения курения.В исследовании приняли участие 135 курильщиков, которые не смогли бросить курить с помощью обычных методов. Они были рандомизированы для получения либо восьминедельного запаса НЗТ по своему выбору, либо стартовой пачки электронных сигарет с инструкциями по приобретению дополнительных электронных жидкостей с крепостью и вкусом на их усмотрение. Обе группы получали минимальную поведенческую поддержку для отказа от курения.Результаты, опубликованные в журнале Addiction, выявили значительную разницу в сокращении курения (включая полное прекращение) в группе с электронными сигаретами. Через шесть месяцев в ней 27% участников сократили курение как минимум наполовину по сравнению с 6% участников группы НЗТ. Значительная разница была также обнаружена в показателях отказа от курения в целом: 19% в группе с сигаретами и 3% в группе НЗТ.