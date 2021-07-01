Вакуум живота: польза упражнения и техника выполнения

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Это упражнение подходит не всем.Если хочешь получить плоский живот, но не можешь уделять много времени на скручивание – не беда. Простое упражнение вакуум позволит добиться такого эффекта. Ниже рассказываем, как правильно делать вакуум.Одна из претенденток на сердце главного героя шоу «Холостяк 11» Михаила Заливако — спортсменка, тренер, чемпионка в беге Даша. В социальной сети красотка рассказала о пользе вакуума, а также объяснила, когда лучше делать упражнение и почему его стоит включить в привычку.Обладательница рельефного тела убеждена, что лучшее время для выполнения вакуума – утро, и обязательно натощак.Какие мышцы задействованы?Вакуум прорабатывает самую глубокую — поперечную — мышцу живота, которую мы задействуем крайне редко. Эта мышца «не работает» даже тогда, когда мы качаем пресс или делаем скручивания. Но при этом у неё важнейшая роль — она обеспечивает правильное положение внутренних органов брюшной полости и позволяет животу не вываливаться вперед. Естественно, во время вакуума задействована не одна, а все мышцы пресса.Почему вакуум нужно включить в привычку?Системность выполнения позволит вам добиться отличного результата! Вакуум уникален тем, что воздействует не только на мышцы! Ещё один его огромный плюс — он увеличивает приток крови к внутренним органам брюшной полости, к репродуктивным органам. Также вакуум положительно влияет на пищеварительную систему, улучшает метаболизм.Вакуум будет полезен абсолютно всем, у кого нет противопоказаний.Выполняйте упражнение каждый день, если:у вас выпирающий живот, и он сразу же надувается, как только вы поели;вы хотите тратить меньше времени на тренировки, но получать качественный результат;желаете предотвратить опущение внутренних органов;мечтаете научиться всегда держать живот подтянутым, в тонусе;вы хотите иметь тонкую талию и красивый пресс;регулярное выполнение вакуума снижает уровень висцерального жира в организме, который как раз и «живёт» в области нашего живота.Вакуум не рекомендуется делать:при обострении хронических заболеваний брюшной и тазовой области;в течение шести месяцев после операций на передней брюшной стенке или тазовой области;во время менструации и беременности;при сердечной недостаточности и декомпенсированных пороках сердца.Самое главное в выполнении вакуума — это дыхание.Схема упражнения проста: делаем глубокий вдох, затем выдыхаем весь воздух, который есть у вас в легких. После этого начинаем плавно втягивать живот и стремиться как бы достать животом до спины. В таком положении, не дыша, желательно пробыть от 10 секунд.