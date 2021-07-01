Как распознать аллергию на комаров

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Для большинства людей комары не представляют никакой опасности. Типичная реакция на укус — продолжающийся зуд, небольшое покраснение и шишка. Однако у небольшого процента на насекомых настоящая аллергия.Симптомы аллергииАллергия на комаров называется кулицидоз, в некоторых источниках — синдром Скитера. Типичные покраснение и зуд вызваны реакцией иммунной системы на белок, который комар вводит в ранку при укусе. Вещества в слюне препятствуют свертыванию крови, что провоцирует локальное покраснение, отек и зуд.При аллергии на данный белок у человека возникают необычные симптомы. Чаще всего недуг проявляется в виде нестерпимого зуда по коже и местного раздражения. Могут появиться и дополнительные признаки:Нетипично большая припухлость в месте укуса (больше 2-х рублевой монеты);Распространение зуда за пределы укуса;Появление волдырей, синяков, сыпи и крапивницы;Воспаленные лимфатические узлы;Повышение температуры тела;Головная и мышечная боль;Тошнота и рвота;Отек горла, проблемы с дыханием, анафилактический шок.Реакция усиливается при одновременном укусе нескольких насекомых.Как лечитьНи в коем случае не расчесывать место укуса. Через открытые ранки может проникнуть вторичная инфекция.Устранить зуд, приложив к месту укуса горячую ложку. Также можно смазать шишку солью, солевым дезодорантом или раствором. Кроме того, эффективен раствор питьевой соды (1/2 чайной ложки на стакан воды).Если симптомы не проходят после приема антигистаминных препаратов, обратиться к врачу. Доктор назначит курс иммунотерапии, которая снизит чувствительность организма слюне насекомых и их метаболитам.В редких случаях чрезмерная реакция связана не с аллергией, а с инфекцией. Некоторые комары переносят опасные болезни, такие как малярия и лихорадка денге. При любых необычных симптомах стоит обратиться за медицинской помощью.