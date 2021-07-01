Как распознать аллергию на комаров
Симптомы аллергии
Аллергия на комаров называется кулицидоз, в некоторых источниках — синдром Скитера. Типичные покраснение и зуд вызваны реакцией иммунной системы на белок, который комар вводит в ранку при укусе. Вещества в слюне препятствуют свертыванию крови, что провоцирует локальное покраснение, отек и зуд.
При аллергии на данный белок у человека возникают необычные симптомы. Чаще всего недуг проявляется в виде нестерпимого зуда по коже и местного раздражения. Могут появиться и дополнительные признаки:
Нетипично большая припухлость в месте укуса (больше 2-х рублевой монеты);
Распространение зуда за пределы укуса;
Появление волдырей, синяков, сыпи и крапивницы;
Воспаленные лимфатические узлы;
Повышение температуры тела;
Головная и мышечная боль;
Тошнота и рвота;
Отек горла, проблемы с дыханием, анафилактический шок.
Реакция усиливается при одновременном укусе нескольких насекомых.
Как лечить
Ни в коем случае не расчесывать место укуса. Через открытые ранки может проникнуть вторичная инфекция.
Устранить зуд, приложив к месту укуса горячую ложку. Также можно смазать шишку солью, солевым дезодорантом или раствором. Кроме того, эффективен раствор питьевой соды (1/2 чайной ложки на стакан воды).
Если симптомы не проходят после приема антигистаминных препаратов, обратиться к врачу. Доктор назначит курс иммунотерапии, которая снизит чувствительность организма слюне насекомых и их метаболитам.
В редких случаях чрезмерная реакция связана не с аллергией, а с инфекцией. Некоторые комары переносят опасные болезни, такие как малярия и лихорадка денге. При любых необычных симптомах стоит обратиться за медицинской помощью.
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