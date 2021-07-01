Найден неожиданный способ защитить мозг от старения

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Кишечные бактерии поддерживают образование новых нервных клеток мозга. Это может регенерировать нервные ткани после травмы и предотвратить потерю памяти в старости. К такому выводу пришла группа международных ученых.Кишечные бактерии метаболизируют аминокислоту триптофан и выделяют молекулы индолы, стимулирующие развитие новых клеток мозга у взрослых людей.Ученые сейчас оценивают, могут ли индолы также стимулировать раннее образование нейронов во время развития мозга. Это поможет проработать антивозрастную терапию, замедляющей потерю памяти при старении.