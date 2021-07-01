Миокардит после вакцин от ковида встречается чаще, чем ожидалось

Американские ученые установили, что такой побочный эффект вакцинации, как воспаление сердечной мышцы, встречается чаще, чем это ожидалось. Таковы данные наблюдений за американскими военнослужащими.Военнослужащие США, прошедшие через вакцинацию от COVID-19, позднее чаще сталкивались с воспалениями сердца. Впрочем, этот побочный эффект всё равно является относительно редким, как сообщается в исследовании, опубликованном журналом JAMA. В нем говорится о 23 ранее здоровых мужчинах со средним возрастом в 25 лет, которые в течение 4 дней после вакцинации жаловались на боли в груди.Все эти пациенты на момент публикации исследования уже выздоровели и восстановились от воспаления сердечной мышцы, которое в медицине называется миокардитом. Ранее они получали уколы вакцин от компаний Pfizer или Moderna. Сейчас о возможности развития миокардита после вакцинации в качестве побочного эффекта прививок сообщается в целом ряде стран, и это расстройство собираются включить в официальный перечень существующих, но редко встречающихся побочных эффектов.Отметим, что случаев миокардита после использования российских вакцин пока не зафиксировано, либо о них не сообщалось. Чаще всего те миллионы людей, которые проходили через вакцинацию нашими препаратами в разных странах мира, сталкивались с умеренной лихорадкой вскоре после укола. Побочные эффекты ярче проявляются у людей молодых с крепкой иммунной системы, а вот у пожилых побочки встречаются крайне редко.