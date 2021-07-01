Мясников назвал популярный продукт, вызывающий рак

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что красное мясо опасно для здоровья при чрезмерном употреблении.По словам медика, мясо может спровоцировать рак кишечника:"Мы знаем, что мясо, может быть, сегодня не столь виновато в развитии атеросклероза, но красное мясо остается как фактор риска развития рака кишечника".Из-за риска развития онкологического заболевания Мясников призвал есть мясо не более трех раз в неделю.Кроме того, врач раскритиковал вегетарианские колбасы и сосиски, сделанные из растительных продуктов. Такая еда, по его мнению, "отвратительна на вкус" и не полезна для организма."Если вы вегетарианец, то и придерживайтесь его (вегетарианства — прим. ред.). Если соображения не столько здоровья, сколько философско-религиозные, то нечего себя обманывать".Сам Мясников в последнее время ограничивает себя в употреблении мясных продуктов."Могу раз в месяц есть. Стал его ограничивать. Очень хорошо понимаю людей, которым некомфортно есть живых существ".