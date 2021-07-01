Мясников назвал популярный продукт, вызывающий рак
По словам медика, мясо может спровоцировать рак кишечника:
"Мы знаем, что мясо, может быть, сегодня не столь виновато в развитии атеросклероза, но красное мясо остается как фактор риска развития рака кишечника".
Из-за риска развития онкологического заболевания Мясников призвал есть мясо не более трех раз в неделю.
Кроме того, врач раскритиковал вегетарианские колбасы и сосиски, сделанные из растительных продуктов. Такая еда, по его мнению, "отвратительна на вкус" и не полезна для организма.
"Если вы вегетарианец, то и придерживайтесь его (вегетарианства — прим. ред.). Если соображения не столько здоровья, сколько философско-религиозные, то нечего себя обманывать".
Сам Мясников в последнее время ограничивает себя в употреблении мясных продуктов.
"Могу раз в месяц есть. Стал его ограничивать. Очень хорошо понимаю людей, которым некомфортно есть живых существ".
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