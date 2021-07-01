Ученые назвали диету, которая увеличивает риск внезапной сердечной смерти

Южной диетой или диетой в южном стиле ученые называют паттерн питания, для которого характерно употребление большого количества добавленных жиров, жареной пищи, яиц, мясных субпродуктов и обработанного мяса, сладких напитков.Ранее уже было известно, что у людей, которые следуют этой диете, инфаркты миокарда, острые проявления ишемической болезни сердца (например, инфаркт) развиваются на 56% чаще, чем у тех, чей паттерн питания минимально похож на южный. Также южная диета у людей старше 45 лет связана с повышенным риском смерти от любой причины. В то же время, средиземноморская диета связана с противоположным эффектом – она снижает этот риск.Средиземноморская диета – одна из диет, которую профессиональные общества рекомендуют для профилактики сердечно-сосудистых болезней. Она содержит большое количество овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых. В ней мало красного и обработанного мяса, добавленного сахара.В новом исследовании ученые установили связь между паттерном питания и риском внезапной сердечной смерти. Они проанализировали данные о более чем 21 тысяче человек старше 45 лет, за которыми наблюдали около 10 лет. Это были жители США из так называемого «инсультного пояса» – южных штатов, в которых чаще, чем на остальной территории страны, случаются инсульты.Авторы исследования изучили диету участников. Их питание оценили при помощи специальной шкалы, которая показывает степень приверженности к средиземноморской диете. Риск ВСС ученые рассчитали для людей, у который во время начала наблюдения не было сердечно-сосдуистых заболеваний.Оказалось, что у людей, которые придерживались преимущественно южного паттерна питания, риск ВСС был на 46% выше, чем у людей, диета которых наименее напоминала южную. В то же время, у тех, кто наиболее близко следовал средиземноморской диете, риск ВСС был на 26% ниже, чем у тех, кто по шкале средиземноморской диеты набрал наименьшее количество баллов.«Хотя это было наблюдательное исследование, результаты показывают, что диета может быть модифицируемым фактором риска внезапной сердечной смерти. То есть, это фактор, который мы можем контролировать», – сказал Джеймс Шикани (James M. Shikany), содиректор Отдела профилактической медицины Алабамского университета в Бирмингеме, ведущий автор исследования.Американская кардиологическая ассоциация для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы рекомендует включать в рацион больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, постных белковых продуктов, рыбы, бобовых, орехов и нетропические масла для готовки. Ограничить следует употребление натрия (соли), насыщенных жиров, обработанного мяса, сладких напитков.