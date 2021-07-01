У человеческого мозга оказалась больше вычислительной мощности
Оказалось, что мозг человека обладает намного более выдающимися вычислительными мощностями, чем это было принято считать. Исследователи из Германии и Греции обнаружили процесс во внешних клетках мозга, который и приводит к развитию собственного градуированного сигнала. А он позволяет отдельным нейронам выполнять логические функции. Результаты этого любопытного исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Science. Здесь отмечается, что эти новые электрические свойства никогда ранее не наблюдались ни в одной животной ткани кроме ткани человека.
А это поднимает логический вопрос о том, способствует ли данный сигнал исключительно развитию человеческого интеллекта или он также отмечался у наших предков по эволюции - человекообразных приматов. За счёт волнообразного сигнала осуществляется открытие и закрытие каналов в нейронах, которые обмениваются заряженными частицами вроде натрия, хлорида и калия.
Нейроны управляют концами ветвей, называемых дендритами. Они играют центральную роль в процессах понимания, поскольку лежат в основе того, что определяет вычислительную мощность отдельных нейронов. Дендриты называются светофорами нервной системы, их значительный потенциал действия может передаваться соседним нервам, которые либо блокируют, либо передают эти сообщения дальше.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Неврология
Добавить комментарий