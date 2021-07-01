У человеческого мозга оказалась больше вычислительной мощности

Ученые вывели уникальный способ общения с клетками человеческого мозга, который ранее никогда не использовался. И за счёт него было установлено, что этот орган является гораздо более мощным вычислительным блоком.Оказалось, что мозг человека обладает намного более выдающимися вычислительными мощностями, чем это было принято считать. Исследователи из Германии и Греции обнаружили процесс во внешних клетках мозга, который и приводит к развитию собственного градуированного сигнала. А он позволяет отдельным нейронам выполнять логические функции. Результаты этого любопытного исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Science. Здесь отмечается, что эти новые электрические свойства никогда ранее не наблюдались ни в одной животной ткани кроме ткани человека.А это поднимает логический вопрос о том, способствует ли данный сигнал исключительно развитию человеческого интеллекта или он также отмечался у наших предков по эволюции - человекообразных приматов. За счёт волнообразного сигнала осуществляется открытие и закрытие каналов в нейронах, которые обмениваются заряженными частицами вроде натрия, хлорида и калия.Нейроны управляют концами ветвей, называемых дендритами. Они играют центральную роль в процессах понимания, поскольку лежат в основе того, что определяет вычислительную мощность отдельных нейронов. Дендриты называются светофорами нервной системы, их значительный потенциал действия может передаваться соседним нервам, которые либо блокируют, либо передают эти сообщения дальше.