Диабет 2 типа: сухая и влажная гангрена - как узнать свой риск?

Диабет 2 типа - это состояние, при котором у больного наблюдается опасный высокий уровень сахара в крови, что также может повлиять на его кровеносные сосуды и ограничить приток крови к ногам. Это вызывает цепную реакцию. Если ноги не получают достаточного кровообращения, меньше клеток, борющихся с инфекциями, попадает в стопы.Если у вас недостаточно этих клеток в этой области, для заживления любых образовавшихся ран может потребоваться больше времени. Вероятность инфицирования любых потенциальных ран также выше. Если у вас диабет, у вас повышенный риск развития гангрены. Высокий уровень сахара в крови может повредить нервыпривести к потере чувствительности в пораженной области.Гангрена - это состояние, при котором определенная часть тела не получает достаточного кровообращения, что приводит к отмиранию тканей. Состояние делится на две категории: влажная или сухая.Симптомы гангрены могут включать покраснение пораженного участка, которое затем может стать коричневым или черным, или боль, переходящую в онемение.Сухая гангрена - это тип гангрены, которая может возникать как осложнение уже существующего состояния здоровья, включая диабет 1 и 2 типа, сообщает Diabetes UK"В результате повреждения кровеносных сосудов по всему телу из-за длительной гипергликемии возможно прекращение кровообращения. Кровь переносит кислород и питательные вещества к тканям вокруг тела, и без них ткань в конечном итоге погибнет".В крайних случаях гангрены может потребоваться ампутация, поэтому важно знать признаки гангрены, чтобы ее можно было вылечить на ранней стадии.Гангрена, вызванная какой-либо инфекцией, называется влажной гангреной.Если у вас гангрена, важно как можно скорее удалить инфицированную ткань. Это может предотвратить распространение гангрены на другие части тела. Ваш врач может выполнить санацию, которая включает хирургическое удаление пораженной ткани.