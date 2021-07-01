На лезвии ножа. Почему коронавирус в мире вновь идет в рост и спасет ли вакцинация

Начавшееся в апреле 2021 года отступление коронавируса, возможно, было всего лишь "тактическим манёвром": вирус, который многие склонны были недооценивать, перешёл в наступление в целом ряде стран мира.24 июня стало первым почти за два месяца днём, когда в мире выросло число больных коронавирусом. Накануне, 23 июня, в мире насчитывалось 11,3 миллиона больных – наименьший показатель с ноября 2020 года. Но уже 24 июня речь шла о 11,4 миллионах, а к настоящему моменту число больных выросло до 11,6 миллиона человек.Аналогичные тенденции демонстрирует и статистика выявления новых случаев заражения: если на пике третьей волны в апреле в мире ежедневно выявляли в среднем 820-830 тысяч случаев, то к концу июня этот показатель упал до 360 тысяч случаев в сутки.Минимум в 359 тысяч случаев заражения (имеется в виду число случаев, усреднённое за минувшие 7 дней) был достигнут 21 июня, после чего снова начался рост. К 28 июня среднее за 7 дней число случаев заражения достигло 368 тысяч случаев, а в отдельные дни (скажем, 23 июня) превышало 430 тысяч человек.При этом в подавляющем большинстве стран эпидемиологическая обстановка остаётся стабильной или даже демонстрирует тенденции к улучшению.И пока сложно сказать, чем являются вспышки заболеваемости в других странах - неким локальным феноменом или же очагами новой волны заболеваемости, которая вскоре охватит и остальной мир, уже успевший, кажется, поверить в победу над всерьёз изменившей наш мир болезнью.ЕвропаБольшинство европейских стран, таких как Франция, Германия, Испания, Италия и Польша, пока фиксируют стабильно низкий уровень заболеваемости или даже его некоторое снижение.Так, во Франции среднее за неделю суточное число заражений к концу июня снизилось до 1850 случаев по сравнению с 9 тысячами по состоянию на начало месяца.В Германии число больных снизилось до рекордного с сентября 2020 года показателя в 24,4 тысячи человек. В Италии среднее суточное число смертей сократилось до 30 – это наименьший показатель с октября 2020-го (абсолютный рекорд по числу смертей в сутки в Италии был установлен 3 декабря 2020-го, когда зафиксировали гибель 992 человек).На этом фоне тем более тревожной выглядит ситуация в двух странах – в России и Великобритании.В России заболеваемость пошла в рост в конце первой декады июня, и к настоящему времени здесь фиксируют заражение коронавирусом в среднем 20 тысяч человек в сутки. Число больных в стране за прошедшие три недели увеличилось с 265 до 354 тысяч человек, а среднесуточное число смертей – с 370 до 540. При этом 26 июня, к примеру, зафиксированы 619 смертей, что соответствует показателям пика второй волны заражения: пока что наибольшее за сутки число смертей за всё время эпидемии в России зарегистрировано 24 декабря 2020 года, когда скончались 635 россиян.С 20 по 27 июня в России зафиксировали 3 921 смертельный исход COVID-19 – это наибольший суммарный показатель за семь дней за всё время эпидемии.Болезнь не щадит ни бедных, ни богатых: так, 21 июня скончался Олег Бурлаков, занимавший 177 место в списке богатейших россиян по версии Forbes.Основными очагами распространения инфекции стали Москва и Санкт-Петербург, хотя рост заболеваемости отмечается и в других регионах, например, в Бурятии, где объявлен двухнедельный карантин.Главными причинами роста заболеваемости российские власти называют проникновение в Россию нового индийского штамма "Дельта" (90% новых случаев приходятся именно на эту версию коронавируса), а также низкую активность россиян в плане прививок от коронавируса.В настоящее время в России привили уже 21 миллион человек, и по этому показателю Российская Федерация занимает 11-е место в мире.Однако если пересчитать на душу населения, то картина окажется существенно менее благоприятной: привиты от коронавируса лишь чуть более 14% россиян. В то время как, к примеру, в Германии привиты 34% жителей, во Франции – 28,4%, в Румынии 23% (для справки: в Украине привиты 1,5% населения, что соответствует уровню таких государств, как Пакистан, Ангола и Парагвай).И это при том, что в России вакцина "Спутник" доступна в общем-то всем желающим (в отличие от большинства стран ЕС, где вакцинирование идет в очередности по возрастам).В этих условиях в РФ принимают довольно жёсткие меры по принуждению граждан к вакцинации: тем, кто не получил прививку, запрещают посещение кафе и ресторанов и даже курортов Краснодарского края (с 1 августа), а предприятия сферы услуг и транспорта в Москве и в ряде других регионов обязали привить не менее 60% своих сотрудников.Впрочем, Россия не единственная страна в Европе, где быстро растет число заболевших.Сильный прирост наблюдается также в Великобритании с её неплохими показателями иммунизации: привиты от коронавируса уже 47% жителей Туманного Альбиона. Тем не менее в течение июня число больных здесь выросло с 90 до 280 тысяч человек, ежедневно выявляют порядка 14 тысяч новых заражённых. Правда, среднесуточное число смертей пока остаётся небольшим: на уровне 10-15 случаев в сутки.Тревожный рост числа ежедневно выявляемых случаев в последние дни наблюдают медики Португалии (там уже вводятся ограничения работы ресторанов), Бельгии и ряда других стран.Африка и АзияНаиболее обескураживающе смотрятся новости из Израиля – одного из мировых лидеров по вакцинации. Страна уже, казалось, могла праздновать победу над коронавирусом, и 15 июня здесь даже отменили запрет на появление без масок в общественных местах.Радость оказалось недолгой: с 19 июня в стране начали регистрировать рост числа заражений. Цифры пока невелики (около 200 новых случаев в сутки), однако положение выглядит довольно тревожно, причём как для жителей Израиля, так и для других стран.Ведь если Израиль снова охватит эпидемия, то это будет свидетельствовать о недостаточно высокой эффективности прививок от болезни (по крайней мере тех, которые применяются в Израиле) – в настоящее время едва ли не единственного перспективного средства, способного, казалось бы, взять распространение коронавируса под контроль.А вот из Индии, которая является родиной того самого штамма "Дельта", в последнее время приходят относительно обнадёживающие новости: последние недели там наблюдают стойкое снижение заболеваемости, смертности и количества больных. Если 9 мая в стране был установлен абсолютный рекорд в 3 миллиона 746 тысяч больных, то сейчас в Индии болеют лишь 593 тысячи человек. Среднее число выявляемых за сутки случаев снизилось с 392 до 50 тысяч, а среднее число смертей – с 4,5 до 1,3 тысячи человек.Турция, кажется, вполне оправилась после вспышки, охватившей страну в апреле: сейчас там фиксируют около 5-6 тысяч новых случаев в сутки, число больных сократилось с 560 до 90 тысяч человек и продолжает падать, уровень смертности упал до 50-60 человек в день.Улучшается эпидемиологическая обстановка в Египте: в стране фиксируют в среднем 460 новых случаев в день против 1100-1200 в конце мая. Стабильность или улучшение обстановки наблюдаются в Иране, Саудовской Аравии, Пакистане и ряде других стран.В числе неблагополучных, то есть с растущим числом больных, новых случаев заражения и смертей, – Таиланд, Индонезия, Бангладеш, Афганистан, Кувейт, ЮАР и так далее.В Японии с 14 мая фиксируют устойчивое снижение заболеваемости, однако буквально в последние дни снова поступают сообщения о росте числа выявляемых случаев. Правда, данных пока недостаточно для того, чтобы определить, имеет ли место некая тенденция, либо же речь идёт просто о статистических флуктуациях.Из Китая сообщают лишь о единичных (15-20 в сутки) случаях заражения. В стране вот уже год насчитывается около 300-400 больных: некий рост этого количества (до 1,4-1,6 тысячи) был в июле 2020-го и январе 2021-го, но вскоре ситуация снова возвращалась на круги своя. Стабильная обстановка сохраняется в Поднебесной и в настоящее время.При этом не так давно китайские власти отчитались о миллиарде сделанных прививок.АмерикаБолее половины всех больных коронавирусом (6,2 из 11,5 миллиона человек) проживают в Северной и Южной Америке, где располагаются две наиболее пострадавших от пандемии страны – США и Бразилия. Причём в одной из них ситуация, кажется, постепенно идёт на лад, а вот вторая, похоже, ещё далека от этого.Соединённые Штаты продолжают удерживать пальму первенства по числу больных (4,9 миллиона человек), но уже давно не входят даже в десятку стран по числу новых случаев заражения (6,5 тысячи новых случаев 26 июня). Число больных в Штатах быстро сокращается: ещё в конце мая, например, их было 5,6 миллиона человек. Так что США, похоже, всё-таки выбираются из эпидемии, которая сильно ударила по стране: коронавирус уже унёс жизни 620 тысяч американцев – больше, чем Первая и Вторая мировые войны вместе взятые.В Бразилии болеют 1,29 миллиона человек. Достигнув максимума в 1,31 миллиона 27 марта, Бразилия пережила период незначительного уменьшения числа болеющих до 1 миллиона человек в начале мая, после чего снова начался рост. В настоящее время в Бразилии ежедневно выявляют около 72 тысяч заражённых, что примерно соответствует показателям начала марта – рекордным за всё время эпидемии в стране. Ежедневно коронавирус уносит жизни примерно двух тысяч бразильцев, а за всё время эпидемии он убил уже 512 тысяч жителей страны.В других странах Нового Света ситуация складывается по-разному. Так, в Канаде наблюдается снижение заболеваемости, тогда как в Мексике, к примеру, она растёт: с конца мая число ежедневно выявляемых случаев заражения выросло с 2 до 3,6 тысячи. Снижение заболеваемости фиксируется в Перу, Эквадоре, Аргентине, Боливии и Парагвае. Растёт заболеваемость в Колумбии, Венесуэле, на Кубе и в Панаме.Таким образом, в настоящее время эпидемиологическая обстановка в мире буквально балансирует на лезвии ножа.Ближайшее время покажет, ждёт ли нас постепенное отступление пандемии, которая, пусть и нанося удары в отдельных странах, будет постепенно сходить на нет в глобальном масштабе, либо, напротив, мы столкнёмся с новой волной заболеваемости и всеми связанными с ней проблемами медицинского, экономического, гуманитарного и социально-политического плана.Продолжаем держать руку на пульсе – и, конечно же, надеяться на лучшее.