Кому опасен резкий перепад температур

Аномальная жара, которая стояла последнюю неделю на территории России, закончилась холодными и проливными дождями. Резкий перепад температур и атмосферного давления влияет на всех людей, но особенно — на страдающих хроническими заболеваниями.

Людям, страдающим от мигреней

При резком перепаде температуры нарушается сосудистый тонус мозга, что провоцирует болевой синдром. Также мигрень может возникнуть в жару от обезвоживания. При признаках приступа стоит заранее принять профилактические препараты.
Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями
«Сердечники» остро реагируют на изменение содержания кислорода в воздухе. При резком потеплении его уровень снижается, сосуды расширяются, самочувствие может ухудшиться. Особенно это касается людей, которые перенесли инсульт или инфаркт.

Аллергикам и астматикам

Перепады температуры на 8-10 градусов в сутки опасны для аллергиков и астматиков. Из-за смены давления поднимается сильный ветер. Он переносит частицы пыльцы, пыли и прочих аллергенов, которые провоцируют приступ.

Астматики особенно чутко реагируют на резкие потоки холодного воздуха: мышцы бронхов начинают сокращаться, реагируя на непривычную обстановку.

Как защититься от резких перепадов температур

Исключить продукты, повышающие артериальное давление (крепкие бульоны, чай, кофе, бобовые, газировку);
Отказаться от тяжелой работы и изнурительных тренировок;
Исключить алкоголь и сигареты;
Носить удобную одежду и обувь, которая не сковывает движения;
Побольше спать, избегать стресса, медитировать;
Гулять в спокойном темпе.
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