Лисий солитер на лесных ягодах

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Кто не любит полакомиться земляникой и черникой из леса? Эти ягоды вкусны и полезны. Но будьте осторожны – лесные ягоды могут быть заражены гельминтами.Это не значит, что об ароматной землянике и малине, нежной чернике, голубике, костянике, морошке и княженике нужно забыть. Но вот есть лесные ягоды, приобретенные с рук, на рынках или заказанные в интернете, в свежем виде не стоит. А, если вы собираете ягоды сами, то знайте, что можно брать только те, что не касались земли. Не рекомендуется собирать плоды и с низко опустившихся веток – такие лесные ягоды могут быть заражены личинками лисьего солитера – ленточными червями рода Echinococcus. Паразиты могут вызыватьтяжелое поражение печени, почек, легких и головного мозга – эхинококкоз. Эта одна из самых опасных для человека глистных инвазий, которая может привести к смерти.Что нужно знать о эхинококкозеЭхинококкоз – паразитарное поражение печени личинками ленточных червей, где они образуют кисты, которые могут расти, разрываться, воспаляться и даже метастазировать, подобно злокачественным опухолям. Коварность заболевания в том, что человек долгие годы может не знать о наличии у него эхинококкоза. Инкубационный период после инфицирования может длиться до десяти лет и еще долгие годы киста может расти, не выдавая себя. Если заболевание обнаружено слишком поздно, особенно если речь идет о метастазирующих кистах, то помочь человеку сложно. В некоторых случаях оперативное и медикаментозное лечение носят скорее паллиативный характер. Выявить заболевание можно с помощью лабораторного анализа крови на антитела к эхинококку, ультразвуковой и лучевой диагностики. Всего существует четыре формы эхинококкоза. Но для людей опасны две из них.Кистозный эхинококкозПосле инфицирования одна или несколько кист с личинками образуются в печени. Реже – в почках, селезенке, центральной нервной системе, мышцах и костях. Кистозный эхинококкоз развивается медленно. От момента инфицирования до того, как проявляются клинические признаки, чаще всего, проходит несколько лет. Если только кисты не будут случайно обнаружены во время диагностических процедур, не связанных с данным заболеванием. По мере роста образования ткани печени и окружающих органов, а также желчные протоки сдавливаются. Киста может нагноиться, а также прорваться. Во втором случае желчные протоки забываются личинками и происходит их гнойное поражение, у человека появляются все признаки желтухи. Если прорыв кисты произошел в брюшную полость, то человек чувствует резкую боль. Развивается перитонит.Альвеолярный эхинококкоз или альвеококкозГлавным отличием альвекоккоза от эхинококкоза является агрессивность заболевания. Именно при альвекоккозе кистозные образования могут вести себя как раковые опухоли – прорастать в соседние ткани и органы. Однако при альвеолярном эхинококкозе личинки паразита растут еще медленнее, чем при кистозном. До появления симптомов может пройти более 15 лет с момента заражения. Чаще всего кисты поражают желчные протоки, что ведет к развитию желтухи. Личинки могут распространяться через кровеносную и лимфатическую системы. В большинстве случаев личиночные метастазы развиваются в органах и тканях, расположенных рядом с печенью, например, в селезенке. Но поражены могут быть практически любые органы, в том числе легкие, головной мозг.Симптомы эхинококкоза и альвеококкозаЕсли кисты расположены в печени, то больной будет испытывать общие признаки печеночной недостаточности и может жаловаться на:Боли в животеТошнотуРвотуОбщее недомоганиеЕсли кисты локализованы в легких, то наблюдаются:Хронический кашельБоли в грудиОдышкуСоответственно, если кисты образовались в других органах, то симптомы могут быть самыми разнообразными. Они зависят от размера, количества кист и того, какое давление они оказывают на окружающие ткани. Имеются и неспецифические признаки эхинококкоза:СлабостьПотеря весаАнорексияКак происходит заражениеСпособ передачи гельминтов – фекально-оральный. На лесные ягоды личинки ленточных червей попадают с пометом диких животных. Ленточные черви Echinococcus проходят личиночные стадии развития в теле промежуточных хозяев – травоядных и всеядных.Человек является случайным промежуточным хозяином и не может заразить эхинококкозом людей или животных. Личинки паразитов закапсулированы в кистах и не выходят наружу с фекалиями.Окончательные хозяева данных гельминтов – хищники. В их кишечнике обитают половозрелые черви. Их яйца попадают в землю и воду, а также на травы, кустарники и их плоды вместе с фекалиями. Растения поедают травоядные и всеядные животные и цикл повторяется.Кто чаще всего заражает паразитами лесные ягодыЛисицы – основные конечные дикие хозяева Echinococcus в Европе и России. Финские паразитологи обнаружили, что 30% популяции лис заражены.Мыши. Промежуточными хозяевами ленточных червей являются мелкие млекопитающие, которых поедают лисицы. Преимущественно, это грызуны и, в частности, полевые мыши. Этих грызунов также ловят другие животные – песцы, волки, шакалы, еноты, а также кошки и собаки.Можно ли остановить распространение гельминтов?Заражение человека может произойти в процессе разделывания туш животных, выделки шкур. Промежуточными хозяевами также могут являться овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи, верблюды и яки. Поэтому домашние и сельскохозяйственные животные в обязательном порядке должны вовремя получать противоглистные препараты. Собакам и кошкам дегельминтизацию проводят 4 раза в год. Не так давно появилась вакцина для профилактики эхинококкоза у овец. Препарат зарегистрирован в Китае и Аргентине.Дегельминтизация бродячих и диких животных, для подавления очагов эхинококкоза эффективней их отлова и уничтожения.Это показали исследования в Японии и странах Европы. Противоглистные препараты дают животным с помощью съедобных приманок.Профилактика эхинококкозаЧистота – залог здоровья! Это правило, как никогда актуально. Чтобы избежать заражения нужно придерживаться элементарных правил гигиены: мыть руки перед едой, после возращения домой. Не ходить по дому в уличной обуви и тем более в той, в которой вы ходили в лес, поле сад, огород.Потенциально опасно:Есть дикие ягоды прямо с кустаСобирать ягоды с нижних веток и/или лежащие на землеЕсть сырыми приобретенные дикие ягодыСрывать и есть немытыми лесные и полевые травы, грызть соломинкиПить сырую водуСрывать, подбирать с земли и сразу есть фруктыЕсть немытые овощи, в том числе листовые (зелень)Как правильно мыть ягодыСначала ягоды перебирают, все мятые, перезревшие ягоды можно использовать только после термической обработки, например, для варенья. Чтобы смыть с ягод всю грязь и, возможно, личинки, вам потребуется:ДуршлагЕмкость с холодной водойТазик с умеренно горячей водой (ягоды не должны свариться)Доступ к проточной водеПроцесс мытья ягод займет время. Но, мы уверены, что после прочтения данной статьи, вам не будет жалко нескольких минут. Итак, как же мыть ягоды по всем правилам?Уложите ягод на дуршлаг в 1 (один!) слойПромывайте под проточной водой 5 минут (с помощью душа делать это удобнее)Затем поочередно опускайте дуршлаг с ягодами в емкости с горячей и холодной водойТакие «контрастные ванны» помогут удалить личинки и микробы. Обмакнуть ягоды в каждую емкость следует по три раза, примерно на 3--5 секунд.После этого обсушите ягоды и ешьте с удовольствием!