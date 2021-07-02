Маски не мешают заниматься спортом

Очередное исследование показало, что использование медицинских масок не мешает людям активно практиковать физические нагрузки. Хотя многие посетители спортзалов с этим явно не согласятся.Спросите любого посетителя спортзала или любителя бегать по улицам о том, комфортно ли ему выполнять физические нагрузки в медицинской маске на лице. Не приходится сомневаться, что подавляющее большинство ответит на этот вопрос отрицательно. Но исследователи провели целую серию опытов на добровольцах, которые с масками на лице выполняли те или иные виды физических нагрузок. Оказалось, что ношение масок и респираторов №95 не ограничивало способности выполнять физические упражнения среди взрослых.С февраля прошлого года масочный режим стал обязательным на большей части территории нашей планеты. Даже в тех странах, где вроде бы сообщали о полной победе над коронавирусом и отказе от масочного режима, затем снова вводили обязательное ношение масок в публичных местах. Доказано, что маски сокращают риск распространения болезни, и в тех регионах, где их использование было строго обязательным, уровень заражений оказался минимальным.Результаты нового исследования опубликованы в журнале Nutrition, Obesity, and Exercise. Оно подтвердило, что использование медицинских масок не влияет на способность выполнять физические упражнения. В экспериментах приняли участие 20 здоровых взрослых добровольцев, которые проходили через забеги на беговой дорожке вплоть до максимального уровня усталости. Тренировались как мужчины, так и женщины, все были некурящими и относительно физически активными.