9 побочных эффектов полезных продуктов

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Что может произойти с вашим организмом, если чрезмерно увлечься вкусной и здоровой пищей?Листовая капустаКапуста прекрасна, полезна, в жареном, тушеном и квашеном виде. Это ценный источник витаминов и клетчатки для вас. В чем ее подвох? Она заставляет вашу перистальтику работать активнее, иногда даже слишком. С вами все в порядке, вы совершенно здоровы, но в туалет вам придется ходить в несколько раз чаще.Фасоль и чечевицаВитамины, минералы и клетчатка в бобовых прекрасны для вашего организма. Но, как многие знают по своему опыту, вызывают газообразование и метеоризм. Отказываться от бобовых совсем не стоит. Просто уменьшите их дневное употребление до примерно 100 г (в готовом виде) и вы сможете избежать неприятностей в животе.МорковьЧрезмерное употребление моркови каждый день может вызывать пожелтение кожи. Это не шутка и не страшилка из пионерского лагеря. Другой вопрос в том, что эта особенность достаточно индивидуальна, и редко встречается. Вам не стоит переживать на этот счет, вы абсолютно здоровы, но количество моркови в рационе придется сократить.ЧеснокПри всей своей пользе для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и простуды, чеснок обладает сильным, всем хорошо известным запахом, который трудно заглушить. Запах будет гораздо менее сильным, если чеснок подвергать температурной обработке. Поэтому откажитесь от сырого чеснока и сушеного, в порошке, для ваших блюд, но запекайте или варите его, если не хотите лишать себя вкуса и пользы этого растения.Кедровые орехиКедровые орехи могут вызывать после еды ощущение металлического привкуса во рту. Привкус может продолжаться от пары часов до нескольких недель. Это зависит от свежести орешков и наличия в них консервантов. Иногда небольшое прожаривание зерен позволяет убрать этот эффект. Еще исследователи связывают этот привкус с индивидуальной чувствительностью организма. Поэтому, если после кедровым орехов вам очень сильно невкусно — перейдите на другие орехи и семечки.Красное виноРесвератрол в красном вине прекрасно защищает вас от хронических и возрастных заболеваний, но если злоупотреблять этим напитком, вы рискуете получить одновременно обезвоживание организма и набор веса (в одном бокале вина 150 калорий). Кроме того, вино может нарушать цикл сна. Поэтому ограничьтесь максимум одним бокалом вина в день.ШоколадШоколад признанный источник антиоксидантов, особенно много их содержится в 70% шоколаде. Он регулирует вес, укрепляет сердечные мышцы и повышает настроение. Но если вы склонны к изжоге после приема пищи, имейте в виду: шоколад содержит вещества, провоцирующие изжогу. Поэтому не увлекайтесь им за чаем.СпаржаСпаржа настолько богата фолиевой кислотой, что имеет милую особенность придавать вашей моче резкий запах специй. Не стоит переживать, это совершенно нормальное явление и с вами все в порядке. Единственный способ как-то уменьшить запах, если он вас беспокоит — пить больше воды в те дни, когда вы едите этот источник витаминов.СвеклаВсем слышали об изменении окраски мочи после употребления свеклы в красный или розовый цвет. Оказывается, что это встречается у примерно 10% людей. Но вот что интересно: по результатам исследований, этому эффекту больше всего подвержены люди, испытывающие дефицит желез в организме. Обратитесь к специалистам для обследования, если помимо этих симптомов вы часто испытываете беспричинную усталость и сонливость (наиболее часто встречающиеся признаки дефицита железа).