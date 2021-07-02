Определены главные ранние признаки коронавируса

Первые симптомы коронавирусной инфекции стали известны медикам ещё в самом начале пандемии, однако за более чем полтора года COVID-19 мутировал и изменился. В результате этого значительно изменились и первые симптомы. Об этом сообщили учёные Университетского колледжа Лондона.По словам исследователей, потеря обоняния и вкуса уже давно не является основным симптомом, поскольку её выявляют только в 69%. Намного чаще выявляют сильный кашель, диарею боль в горле и голове. Эти признаки обнаруживают в 96% случаев.Медики отметили, что самым часто выявляемым симптомом у лиц до 18 лет является головная боль. С совершеннолетия и до 50 лет - мышечные боли, а у людей старшего возраста - потеря аппетита.