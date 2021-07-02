Определены главные ранние признаки коронавируса
По словам исследователей, потеря обоняния и вкуса уже давно не является основным симптомом, поскольку её выявляют только в 69%. Намного чаще выявляют сильный кашель, диарею боль в горле и голове. Эти признаки обнаруживают в 96% случаев.
Медики отметили, что самым часто выявляемым симптомом у лиц до 18 лет является головная боль. С совершеннолетия и до 50 лет - мышечные боли, а у людей старшего возраста - потеря аппетита.
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