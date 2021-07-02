Есть все подряд и слушать прабабушку: как придерживаться правильного питания

Каждый хочет найти идеальную систему питания - такую, чтобы и худеть, и при этом не чувствовать себя все время голодным. И это, оказывается, не так уж и сложно. Майкл Поллан в своей книге “В защиту еды” поделился простыми советами, как придерживаться правильного питания, не ограничивая себя.Правило прабабушкиНеобычное название несет глубокий смысл. Суть этого правила заключается в том, чтобы выбирать продукты, которые посоветовали бы вам предки.Дело в том, что сотню и больше лет назад многих продуктов еще попросту не существовало. Представьте, что идете в супермаркет с прабабушкой. Стала бы она покупать йогурт с кучей пищевых добавок, кукурузный сироп или лапшу быстрого приготовления? Наверное, нет. Вот и вам не следует. Таким образом, в вашей корзине останутся только натуральные продукты.Почему же не правило мамы или бабушки? Эксперты считают, что хаос в сфере питания пагубно повлиял уже на ваших маму и бабушку.Слушайте свой желудокКак ест большинство из нас? Набегу или под любимый фильм. Мы не концентрируемся на еде. А зря.Сигнал о насыщении поступает в мозг примерно через 20 минут после заполнения желудка. Если же вы сосредоточитесь на поглощении пищи, ее вкусе, то сможете почувствовать момент, когда наелись. Это поможет не переедать и не ждать, пока тарелка станет пустой.Польза растительной пищиВ растительной пище содержится множество полезных элементов - антиоксиданты, клетчатка, омега-3 жирные кислоты и другие. Ученые сходятся во мнении, что такая “диета” окажет на организм исключительно благотворное влияние.“Чудо” на диетеНе секрет, что существует множество самых разных диет. И в каждой есть какой-то “чудо-компонент”, который исследуют ученые. Что именно полезно для организма? Орехи, авокадо, оливковое масло и т.п. Однако ответа нет.Дело в том, что необходимо рассматривать систему питания полностью, сочетаемость продуктов, а не какой-то отдельный компонент диеты.Разнообразное питаниеНеобычное правило для правильного питания! Однако оно работает. Употребляйте множество видов овощей, фруктов, зелени и продуктов животного происхождения.Это поможет получить вам все необходимые витамины и микроэлементы. Кроме того, благодаря разнообразному питанию у вас будет меньше шансов сорваться на вредную еду.Этих правил могут придерживаться абсолютно все! Они помогут наладить систему питания и в целом “общение” со своим организмом.