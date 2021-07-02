Почему неприличные привычки считают полезными
Например, ковыряние в носу более эффективно очищает нос, чем это делает платок. Более того, по словам медиков, даже поедание козявок также считается нормальным, поскольку в них содержится специальное вещество, которое снижает риск возникновения кариеса.
Привычка грызть ногти уже давно не считается вредной. Врачи заметили, что бактерии, содержащиеся под ногтями, попадая в организм действуют подобно вакцине. Иммунитет реагирует на небольшую дозу инфекции и быстро вырабатывает антитела. Таким образом, обгрызание ногтей положительно влияет на иммунную систему.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий