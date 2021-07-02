3 неочевидных продукта, которыми легко отравиться в жару

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«Куда мы столько наготовили? – Ничего, завтра разогреем и съедим». Вот в таком подходе к еде и кроется угроза, особенно в жаркую погоду!Мы часто оставляем недоеденное, с тем, чтобы накормить семью назавтра. Но мало кто подозревает, что привычная картошка или рис, если их вовремя не убрать в холодильник, становятся миной замедленного действия.КартофельВысокоуглеводистый продукт, который, если оставить его после приготовления при комнатной температуре на пару часов — становится питательной средой для различных микроорганизмов. Если при приготовлении вы убиваете большинство из них, то при повторном разогреве такой же температуры вы уже не достигаете. И те бактерии (включая кишечную палочку), которые обсеменили вашу кастрюлю с отварной картошкой или сковороду с жареной — при комнатной температуре начинают активно размножаться. В миниатюре это похоже на приготовление браги — много сахара в картофеле уже есть, а дрожжи и бактерии всегда витают в воздухе.— Но мы всегда так поступаем и никто не отравился?Это до поры до времени. Проблема в том, что наш иммунитет способен справиться только с небольшим количеством бактерий одновременно. Поэтому, чем их больше в одном приеме пищи, тем выше риск, что ваша защита падет и следующий день вы проведете как минимум с диареей. Особенно слабая иммунная система у детей, поэтому такие блюда для них наиболее опасны.РисТакже богат углеводами (сложными сахарами), на которых прекрасно растут бактерии и дрожжи. Чем дольше рис стоит в теплом помещении, тем выше риск отравления.— А что насчет плова? Он у нас по полдня может не портиться?Все верно. Масло, соусы, бульоны и острые специи — это та среда, которая защищает рис или картофель от контакта с внешней средой, и задерживает скорость распространения и размножения бактерий. Поэтому наибольшую опасность представляют просто отварной рис и просто отварная картошка «безо всего». Но даже для заправленных и сложных блюд верно одно правило: Чем быстрее после приготовления вы уберете остатки еды в холодильник, тем меньше шансов, что вы получите отравление.— Насколько нужно охлаждать готовое блюдо перед постановкой в холодильник?Бактерии начинают активно размножаться, как только температура блюда падает ниже 80 градусов. Не нужно ждать, пока блюдо остынет до комнатной температуры.— А холодильник не испортится от горячего блюда?Нет, если вы будете соблюдать три простых правила: не ставьте в холодильник продукты той же горячей посуде, в которой готовили, а перекладывайте готовый картофель, рис, плов в другую, холодную посуду.Второе правило: всегда плотно закрывайте посуду крышкой, чтобы не внутри холодильника не скапливалось паров и запахов.Третье правило: не ставьте горячее в холодильник вплотную к другим продуктам, они от этого портятся.Но самый лучший вариант: готовить ровно на один раз. С рисом или картошкой это вообще элементарно. А вот тот же плов прекрасно переносит даже замораживание. Картофель же после морозилки становится ватным и несъедобным.Есть вариант без охлаждения: Любое блюдо можно поддерживать свежим при температуре 80 градусов до 8 часов. Если у вас есть медленноварка или мультиварка, это несложно. Но вкусовые качества могут, конечно, измениться.МаслаТакие деликатные масла как ореховое, льняное, тыквенное, а также другие нерафинированные салатные масла имеют очень низкую «точку дымления» — температуру, при которой они начинают разлагаться на очевидно вредные канцерогенные составляющие. Поэтому никогда не разогревайте повторно блюда, которые вы заправили этими маслами. И, разумеется, не жарьте на них.Если вы хотите разогреть ту же картошку и заправить ее льняным маслом или рыжиковым (а это очень вкусно с картошкой) — сначала разогрейте картофель и только потом горячее блюдо полейте маслом перед подачей.Бонусный совет: так любимое многими нерафинированное подсолнечное масло «с запахом» — вообще не предназначено для жарки. Оно начинает разлагаться уже при 107 градусах, чуть выше температуры кипения воды. То, что на нем «всю жизнь готовили наши бабушки», означает только огромную дозу канцерогенов, которую получили внуки. И просто — другого масла раньше особо-то и не было.Гораздо больше повезло тем, чьи бабушки готовили на топленом сливочном масле. Оно имеет рекордно высокую температуру распада и для жарки подходит просто безупречно.