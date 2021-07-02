Пять общих черт характера людей, доживающих до 100 лет: результаты исследования

Несмотря на худшее физическое здоровье по сравнению с молодыми членами семьи, люди-долгожители, доживающие до 100 лет, могут обладать более устойчивой и здоровой психикой.Что делают люди, доживающие до 100 лет, помимо того, что употребляют здоровую пищу? Существует ли некая система убеждений, позволяющая им обрести столь впечатляющее долголетие без особых потерь для когнитивных способностей? Исследование, проливающее свет на эти вопросы, было осуществлено учеными Римского университета Ла Сапиенца и Калифорнийского университета в Сан-Диего, которые наблюдали за жителями группы деревень в итальянском горном регионе Чиленто. Среди наблюдаемых людей они отдельно выделили группу долгожителей возрастом 90 +, и тщательно изучили аспекты, составляющие психическое благополучие: оптимизм, беспокойство, депрессивность, подверженность стрессу и т.д. В результате ученые обобщили пять черт характера, которые по их мнению свойственны долгожителям и в немалой степени способствуют тому, что человек проживает долгую жизнь.Способность реагировать на стресс. Ученые констатируют, что люди, доживающие до 100 лет, намного лучше фильтруют факторы стресса, не позволяя себе сильно переживать из-за того, что не имеет большого значения для их жизни.Уверенность в принятии решений. Исследуемые учеными представители самых старых поколений получали при тестировании более высокие баллы по показателям уверенности в себе, принятия решений и психического благополучия, чем их родственники возрастом от 50 до 75 лет. По словам экспертов, это означает, что в целом они были менее тревожными и подавленными.Адаптивность и устойчивость. Еще одна черта характера долгожителей – убежденность в том, что их личная жизненная история достойна уважения, и что испытания, которые им пришлось преодолевать, были выдержаны ими достойно.Любовь к своей земле и людям. Многих долгожителей объединяет трепетное чувство к месту своего обитания, своему дому и уважительное, дружелюбное отношение к окружающим, коммуникабельность.Сильная связь с семьей и религиозность. Долголетие часто наблюдается среди людей, поддерживающих общение с многочисленными родственниками, вовлеченных в их жизнь, нередко живущих в домах, где обитают сразу несколько поколений семьи. Что касается религиозных убеждений, ученые отмечают, что они способствуют поддержанию здорового образа жизни, а также обеспечивают людям психологическую стойкость, ясное видение смысла жизни.