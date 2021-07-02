Все, что нужно знать о витамине К2

Витамины К – это название целой группы жирорастворимых веществ, необходимых для синтеза белков и поддержания процессов в организме. Этот витамин был обнаружен случайно и до сих пор, ему не придавали особого значения, а между тем, большая часть населения в нем нуждается. Этот сложный и питательный элемент влияет на многие функции организма, в том числе, работу сердца и костную ткань.Витамины группы К приносят наилучший эффект, если их употреблять в продуктах, содержащих их различные формы. Например, витамин К1 или филлохинон отвечает за процессы свертывания крови, его богатыми источниками является капуста кале и листовая, ботва свеклы и зелень репы, шпинат. Другие формы витамина – К2, синтезируются бактериями из ферментированных продуктов и содержатся в продуктах животного происхождения: темном курином мясе, желтках, гусиной печени, в ферментированной сое и твердых сырах.Особенности витамина К2 или менахинонаЭта форма витамина выполняет две важные функции: он необходим для полноценной работы сердечно-сосудистого аппарата и восстановления костной ткани.Действие менахинонаМенахинон предотвращает развитие остеопороза и атеросклероза сосудов, а кроме этого:регулирует уровень кальция в крови и обеспечивает его попадание в те участки, где он особенно необходим;блокирует поступление кальция в те места, где его присутствие может вызвать нарушение, например, в почки, где образуются камни или в кровеносные сосуды, что вызывает проблемы с сердцем;увеличивает уровень тестостерона и фертильность у мужчин, оптимизирует их половые функции;снижает количество мужских половых гормонов у женщин, предотвращает андрогенность (изменения по мужскому типу);участвует в синтезе инсулина, стабилизирует уровень сахара в крови и защищает организм от развития сахарного диабета;предотвращает нарушения обмена веществ и последующее ожирение;подавляет чужеродные клетки и укрепляет здоровые гены;высвобождает энергию и повышает способность ее перерабатывать при физической нагрузке.В Роттердаме было проведено исследование около 5000 человек, в ходе которого сделали вывод, что у людей с наибольшим показателем витамина К2, намного ниже риск сердечных приступов, засорения аорты кальцием и самый низкий коэффициент внезапной смерти. Ежесуточная доза витамина К2 должна составлять от 150 до 200 мкг.Экспрессия геновЕще одна форма витамина К2 - MK-4, оказывает серьезное воздействие на экспрессию генов – процесс переноса генетической информации от ДНК к белкам и полипептидам, с помощью РНК. Видный ученый Крис Мастерджон писал, что многие воспринимают гены, как судьбу, доставшуюся от предков.Но, на самом деле, наше здоровье во многом зависит от того, как клеточные структуры поступают с информацией, которая передается от генного материала. МК-4 обладает способностью активизировать полезные гены и блокировать работу других, вредящих организму.Например, в половых органах он активизирует гены, связанные с воспроизводством половых гормонов. МК-4 заставляет работать гены, отвечающие за работу здоровых клеток, и отключает другие, благодаря которым в организме образуются опухоли.Все живые организмы изначально имеют способность синтезировать МК-4 из других форм группы К. Но очень важно то, что люди могут получать его и из продуктов питания, так как усвоение его зависит от состояния здоровья, приема лекарственных препаратов и различных факторов. Следует помнить, что некоторые лекарства, такие как статины, которые принимают для того, чтобы снизить уровень холестерина или препараты от остеопороза, блокируют преобразование витаминов группы К в МК-4.Значение витамина К2Наличие проблем с сердцем и сосудами, сахарный диабет и остеопороз свидетельствуют о том, что в организме недостаточно К2. У тех, кто употребляет мало продуктов, насыщенных витамином К, обычно минеральная плотность костей намного ниже, чем у тех, чей рацион их включает. На усвоение витамина в организме, также влияет неправильное питание. Большое количество трансжиров в рационе, снижает усвояемость и воздействие К2 на костную массу.