Пищевая аллергия встречается все чаще: эти 8 продуктов являются аллергенами

Определенные белки, присутствующие в продуктах, могут вызывать иммунный ответ в организме, провоцирующий аллергическую реакцию.Чаще всего пищевая аллергия развивается в детстве, но «перерасти» ее к периоду взрослой жизни удается не всем. Сегодня пищевая аллергия встречается все чаще не только у детей, но и среди поколений их родителей.Аллергия определяется как состояние, при котором возникает аномальный иммунный ответ при контакте с веществами аллергенами. Интенсивность аллергической реакции может варьироваться от легкой до тяжелой. В таких случаях могут возникать следующие симптомыКожная сыпь.Рвота.Зуд.Опухшие веки глаз.Отек слизистых, языка.Затрудненное дыхание.Анафилаксия (удушье).В случае серьезных реакций пострадавшему человеку требуется немедленная медицинская помощь, ее отсутствие может привести к летальному исходу.Пищевые аллергены – «большая восьмерка». По данным Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, наиболее распространенными пищевыми аллергенами являются эти восемь продуктов.Молоко. Оно обычно рекомендуется как часть здорового питания, однако аллергия на коровье молоко является одной из самых типичных. Аллергическая реакция может вызываться как употреблением самого молока, так и продуктов его переработки: сливок, сыра, мороженого, йогурта, сливочного масла.Яйца. Также входят в список наиболее распространенных пищевых аллергенов. Причем аллергия может быть, например, только на яичный белок и отсутствовать на желток.Рыба. Аллергические реакции на рыбу также широко распространены, и могут варьироваться от одного вида рыбы к другому.Орехи. Аллергенами могут быть макадамия, бразильский орех, миндаль, грецкие, фисташки.Арахис. Аллергия на него встречается все чаще, ученые связывают это с генетическим фактором. Люди, для которых арахис является аллергеном, должны строго контролировать потребление конфет, шоколада, других сладостей, протеиновых батончиков – все они могут содержать следы арахиса, так что внимательнее читайте упаковку.Моллюски. Аллергия на белок в морепродуктах также отнюдь не редкое явление, о чем нужно помнить любителям креветок, моллюсков или кальмаров.Пшеница. Аллергические реакции на различные белки, присутствующие в ней, могут остро проявляться в детстве и стихать по мере взросления. Тем не менее, таким аллергикам рекомендуется придерживаться рациона без пшеницы на протяжении жизни, чтобы избежать возможных обострений.Соевые бобы. Для людей, чувствительных к их белковым компонентам, аллергенами становятся соевое молоко, тофу, соевый соус.