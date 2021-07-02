Названы типичные ошибки людей, пытающихся похудеть

Как худеть так, чтобы лишние килограммы не возвращались.Многие люди, когда хотят избавиться от лишнего веса, допускают много ошибок в питании. И так вредят своему здоровью.Нутрициолог Светлана Никитчук назвала три самые распространенные ошибки при похудении.МонодиетыТаких диет много в интернете – нужно оставить в рационе только гречку, кефир или яблоки.«Это не имеет ничего общего с правильным питанием! Просто запомните это как аксиому! Любая монодиета – это сильный стресс для организма», – рассказала врач.После окончания такой диеты потерянные килограммы вернутся, а еще могут добавиться новые. Дефицит витаминов и микроэлементов, необходимых для правильного функционирования организма, не добавляет здоровья.Исключение из рациона целых групп продуктов без веских основанийПо словам Светланы Никитчук, чаще всего «воплощением зла» объявляют молочке, сахар, глютен и превентивно отказываются от их употребления.Это грозит не только дефицитами, но и развитием реальной, а не выдуманной непереносимости,– сказала врач.Советы от нутрициолога:если у вас нет подтвержденной лактазной недостаточности, то вам можно употреблять молочные продуктыесли нет аллергии на глютен, диагностированной врачом-аллергологом, то вам можно зерновые и мучные продуктыесли вы придерживаетесь нормы потребления сахара, он вам не повредитОбезжиренные продуктыЖиры – это враг №1 в представлении многих людей, которые худеют. Но нашему организму они нужны. Если есть их недостаток, то волосы станут ломкими, а кожа – сухой.В обезжиренных продуктах часто добавляют крахмал для стабилизации и объема, а еще ароматизаторы и подсластители. Без них обезжиренный творожок, например, вы не захотите. Поэтому лучше выбирать продукты средней жирности (творог – 4 – 9%, молоко и кефир – 2,5 – 3,2%),– посоветовала Светлана Никитчук.Поэтому она подытожила, что надо есть все, но помнить о мере.Главное – это, чтобы ваше питание было сбалансированным, тогда ни кусочек торта раз в неделю, ни стакан молока не принесет вам вреда,– добавила врач.