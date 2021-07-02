Как облегчить зубную боль до визита к стоматологу

Часто визита к стоматологу приходится ждать во время невыносимой боли.Острая зубная боль может стать настоящей пыткой, потому лучшее, что вы можете сделать – это немедленно обратиться к стоматологу. Но что делать, если поблизости нет клиники с экстренной помощью или ждать приема придется минимум несколько часов.Почему возникает зубная больЗубная боль возникает из-за повреждения нерва и часто сигналит о том, что патологический процесс зашел достаточно далеко, и возникли осложнения. Чаще всего боль настигает неожиданно, усиливается от тепла и надавливания на что-нибудь твердое.В большинстве случаев причину болевых ощущений может диагностировать только врач, но иногда они достаточно очевидны:Травма зуба. Острая боль также может вызвать внезапный перелом зуба или его корня;Прорезывания зубов мудрости, которым недостаточно места в деснах для нормального прохождения;В большинстве случаев острую боль вызывает кариес с проникновением инфекции в полость зуба. В этом случае человек может испытывать боль, но только при непосредственном воздействии раздражителя, например, от холодной или горячей воды;Неправильно запломбированный зуб;Пульпит – воспаление мякоти зуба. Пульпитная боль возникает внезапно и не только под воздействием раздражителей, может отдавать в ухо или в висок. Долго терпеть такую ??боль практически невозможно;Пародонтит – воспаление тканей, расположенных вокруг верхушки зуба. Заболевание проявляется постоянной и резкой болью, локализованной в области одного зуба. Боль нередко пульсирующая, усиливающаяся от прикосновения к зубу. При этом десна могут опухнуть, а зуб расшататься.Как облегчить зубную больПримите обезболивающее, например, ибупрофен или парацетамол. Казалось бы, это очевидная рекомендация, но есть важные нюансы. Даже если боль невыносима, ни в коем случае не злоупотребляйте лекарствами. Суточная доза парацетамола не должна превышать 4000 мг в сутки. В случае передозировки – а для этого достаточно выпить на одну – две таблетки больше, лекарство может вызвать тяжелую печеночную недостаточность, вплоть до полного отказа печени и смерти.Ни в коем случае не пытайтесь класть таблетку прямо на десну, это может вызвать ожог десен и ухудшить ваши страдания. Врачи также советуют быть осторожными при использовании местных анестетиков, особенно с содержанием бензокаина – в редких случаях он может вызвать метгемоглобинемию, опасное состояние, которое снижает уровень кислорода в крови.Приложите холодный компресс к щеке. Этот способ особенно эффективен при травме зуба. Лучше использовать пакет с замороженным горошком или овощами, который будет дольше сохранять холод, чем полотенце, смоченное в холодной воде.Прополощите рот теплой водой с солью. Это простой способ провести быструю дезинфекцию полости рта и удалить частички пищи, которые могут застрять между зубами. Кроме того, небольшое количество соли уменьшает воспаление. Для приготовления раствора смешайте 1/2 чайной ложки соли со стаканом теплой воды.Также поможет полоскание раствором с перекисью водорода. Известно, что перекись водорода может уменьшить болевые ощущения, снять воспаление и уменьшить кровоточивость десен. Чтобы приготовить раствор, нужно смешать перекись с теплой водой 50 на 50. Обязательно выплевывайте раствор после полоскания, не глотайте.