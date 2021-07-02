Коронавирус часто встречается у кошек и собак

Исследование показало, что COVID-19 довольно часто встречается в организме домашних животных, особенно кошек и собак. Правда, лишь в том случае, если их владельцы сами больны.Исследователи из Университета Утрехта взяли мазки для проведения ПЦР-анализа у 310 домашних животных, проживающих в 196 домашних хозяйствах, где у людей была выявлена коронавирусная инфекция. Оказалось, что COVID-19 имеется у 6 кошек и 7 собак, а у 74 животных были выявлены антитела к этому вирусу, что показывало, что они уже переболели им в прошлом.Авторы исследования советуют заболевшим коронавирусом людям ограничить контакты со своими домашними любимцами так же, как это происходит и в отношении общения с другими людьми. Бояться нужно не за здоровье животных, которые не болеют коронавирусом в тяжелой форме, а за то, что они могут стать резервуаром этого патогена и заразить каких-нибудь других людей. Правда, на сегодняшний день не было зарегистрировано доказательств передачи вируса от домашних животных их владельцам, но это сложно выявить, учитывая тот факт, что вирус очень активно распространяется между людьми.У подавляющего большинства домашних животных коронавирус протекает бессимптомно и не представляет никакой угрозы для здоровья. Хотя были зафиксированы случаи, когда собаки и кошки очень тяжело переносили COVID-19 и даже умирали от него. Но это происходило лишь в том случае, если животному было уже много лет и оно имело какие-либо сопутствующие заболевания.