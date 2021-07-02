Во сколько нужно ложиться спать, чтобы выглядеть моложе

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Просыпаться молодой и свежей, если опять легли под утро, не выйдет. Цветущего внешнего вида помогут добиться отход ко сну в 23:00, полная темнота и другие лайфхакиМолодость и свежесть кожи лица – пожалуй, это мечта каждой женщины. Но даже самые дорогостоящие процедуры не избавят вас от мешков под глазами и тусклой кожи, если спать неправильно. В чем секрет сна для женской красоты, почему нужно засыпать в определенное время и как "помочь" сну сделать наше лицо моложе и красивее – рассказала массажист-физиотерапевт Татьяна Ронжина.Задумывались ли вы, почему нам рекомендуют засыпать до полуночи, а еще лучше – в 23:00? Для женской красоты это особенно важно, потому что именно с одиннадцати вечера в организме запускаются важные для женской красоты биохимические реакции.Почему важно ложиться спать до полуночи?Некоторые гормоны, влияющие на нашу красоту, синтезируются именно ночью. Так, с 23:00 до часу ночи в организме вырабатывается мелатонин: этот гормон отвечает не только за сон – он оказывает липолитическое и восстанавливающее действие на кожу. Что стоит за этим сложным словом?То, что с годами жир у нас накапливается не только на бедрах, но и на лице – появляется второй подбородок, провисают щеки. Липолитический эффект мелатонина мешает жиру накапливаться на лице. Вырабатывается мелатонин в полной темноте, поэтому лучше спать с плотно задернутыми шторами и без ночника. Если мы не спим в это время, то лишаем себя этого омолаживающего и жиросжигающего эффекта.Чем еще вредно для красоты позднее засыпание?Позднее засыпание провоцирует усиленную выработку гормона стресса – кортизола. А стресс нас точно не молодит, к тому же кортизол провоцирует накопление жира не только на лице, но еще и на бедрах и талии.Чтобы не способствовать синтезу кортизола и накоплению жира во сне, важно соблюдать режим сна и бодрствования. То есть засыпать до полуночи и спать не менее 7-8 часов.А чем можно помочь себе выглядеть с утра еще свежее?А утром выглядеть еще свежее и моложе помогут короткая гимнастика, умывание и контрастный душ, а также легкий и короткий массаж лица. Делать его можно после умывания, когда наносите похлопывающими движениями свой уходовый крем:сделайте несколько круговых движений подушечками пальцев, сначала щеки – от крыльев носа к вискам,легко пройдитесь по лбу – растирая кожу сверху вниз,слегка помассируйте губы.