Марганец: чем важен для организма и в каких продуктах содержится
Марганец - ценный микроэлемент, в организме он работает в обмене веществ, строительстве костной ткани и функциях мозга. Кроме того, марганец полезен для клеточных процессов. Удовлетворить потребности в марганце при помощи питания сложно, поэтому многие выбирают для себя прием добавок.
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Работа мозга и нервной системы
Mn служит кофактором в ферментативных процессах, он необходим для мозга и центральной нервной системы.
Mn служит катализатором в превращении аминокислоты глутамина в глутамат, в результате чего он становится нейромедиатором в передаче нервных сигналов.
Mn может преодолевать гематоэнцефалический барьер, что необходимо для метаболизма глюкозы - источника мозговой энергии.
Метаболизм
Mn выступает кофактором целого ряда ферментов, помогая им стимулировать биохимические процессы:
Mn способствует метаболизму углеводов, сахаров и жиров из пищи.
Mn способствует выработке гормона инсулина, направляющего глюкозу (источник энергии) в клетки.
Mn играет роль в активации антиоксидантов в организме: это кофактор в выработке фермента MnSOD, отвечающего за нейтрализацию свободных радикалов и ослабление стресса клеток.
Костная ткань
До 25-40% Mn в организме отложено в костной ткани.
Mn работает как кофактор в формировании костного хряща, коллагена и минерализации костей.
Для укрепления костной ткани марганец (Mn) комбинируют с кальцием (Са), витамином D и магнием (Mg).
Свертывание крови
Марганец взаимодействует с вит-ном К, поддерживая нормальную свертываемость крови и оберегая от избыточного кровотечения.
Диабет второго типа
Так как марганец работает в метаболизме глюкозы и углеводов, его дефицит воздействует на толерантность к глюкозе. Поэтому содержание марганца имеет значение в поддержании глюкозы в норме и для работы почек.
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