Марганец: чем важен для организма и в каких продуктах содержится

Марганец участвует в функционировании мозга, нервной системы и ферментов метаболизма. Какие еще преимущества для здоровья дает этот минерал? Обеспечить поступление марганца в организм можно с помощью определенных продуктов и пищевых добавок.Марганец - ценный микроэлемент, в организме он работает в обмене веществ, строительстве костной ткани и функциях мозга. Кроме того, марганец полезен для клеточных процессов. Удовлетворить потребности в марганце при помощи питания сложно, поэтому многие выбирают для себя прием добавок.Что такое марганец? Преимущества марганца, продукты питания и многое другоеРабота мозга и нервной системыMn служит кофактором в ферментативных процессах, он необходим для мозга и центральной нервной системы.Mn служит катализатором в превращении аминокислоты глутамина в глутамат, в результате чего он становится нейромедиатором в передаче нервных сигналов.Mn может преодолевать гематоэнцефалический барьер, что необходимо для метаболизма глюкозы - источника мозговой энергии.МетаболизмMn выступает кофактором целого ряда ферментов, помогая им стимулировать биохимические процессы:Mn способствует метаболизму углеводов, сахаров и жиров из пищи.Mn способствует выработке гормона инсулина, направляющего глюкозу (источник энергии) в клетки.Mn играет роль в активации антиоксидантов в организме: это кофактор в выработке фермента MnSOD, отвечающего за нейтрализацию свободных радикалов и ослабление стресса клеток.Костная тканьДо 25-40% Mn в организме отложено в костной ткани.Mn работает как кофактор в формировании костного хряща, коллагена и минерализации костей.Для укрепления костной ткани марганец (Mn) комбинируют с кальцием (Са), витамином D и магнием (Mg).Свертывание кровиМарганец взаимодействует с вит-ном К, поддерживая нормальную свертываемость крови и оберегая от избыточного кровотечения.Диабет второго типаТак как марганец работает в метаболизме глюкозы и углеводов, его дефицит воздействует на толерантность к глюкозе. Поэтому содержание марганца имеет значение в поддержании глюкозы в норме и для работы почек.