Макароны, хлеб и другие продукты, которые увеличивают риск сердечных заболеваний

Употребление некоторых продуктов питания на постоянной основе может привести к сердечным заболеваниям, включая и сердечный приступ.Специалисты в области питания констатируют, что регулярное потребление продуктов и блюд из рафинированного зерна увеличивают риск сердечных заболеваний, способствуя неблагоприятным изменениям в состоянии сосудов. По данным медицинского портала WebMD, такими продуктами могут быть рис, хлеб и макароны, приготовленные из белой муки, – увлеченность ими, в частности, коррелирует с высоким риском образования налета на стенках сосудов и артерий, ухудшающего их способность адекватно сокращаться. Данное нарушение, усиливающее подверженность человека сердечному приступу, вызывается атеросклерозом, состоянием, при котором при котором артерии забиваются жировыми бляшками. На фоне процессов, ухудшающих проводимость крови в сосудах, делающих их жесткими и склонными к повреждениям, может возникать ишемическая болезнь сердца, предшественница инфаркта.Откуда в артериях берутся жировые вещества, создающие налет на стенках? Как сообщает WebMD, пища из рафинированного зерна – белый отшлифованный рис, хлеб и макароны из белой муки – быстро превращаются в сахар, сохраняемый организмом в виде жира. При этом может значительно увеличиваться содержание жира на животе, который, согласно исследованиям, тесно связан с сердечными заболеваниями.Продукты из рафинированного зерна лишены большой части белка, а также от половины до двух третей или более питательных веществ – такой вывод был сделан исследователями из Университета Саймона Фрейзера (Канада). Эти ученые также заключили, что«большое количество очищенного зерна в рационе связано с более высоким риском серьезных сердечно-сосудистых заболеваний».В своем исследовании они анализировали влияние на организм таких продуктов, как хлеб, макаронные изделия и выпечка из белой муки. Результаты их работы опубликованы в The British Medical Journal.В статье журнала ученые призвали сокращать количество рафинированной пищи и отдавать предпочтение «грубому» цельному, без глубокой обработки зерну, а также пророщенному зерну, отрубям.