Помогут ли похудеть продукты с отрицательной калорийностью

В теории да, но есть нюансы.Это однозначно волшебная штука. Съели вы, положим, сосиску с энергетической ценностью 100 ккал. А организм, чтобы переварить её, потратил 150 ккал. В результате сплошной профит: и сосиска в желудке, и похудели.Такую условную сосиску, которая требует для переваривания больше энергии, чем способна дать, и относят к продуктам с отрицательной калорийностью.Сама идея смысла не лишена. Чтобы переработать пищу, мы действительно тратим приличное количество энергии — 5–10% от всей, что получаем в течение дня. То есть теоретически можно найти низкокалорийный, но трудноперевариваемый продукт, суммарная калорийность которого (с точки зрения нашего организма, конечно) окажется отрицательной.Взять, например, сельдерей. В нём минимум килокалорий — 14 на каждые 100 граммов. А в составе в основном вода и клетчатка, справиться с которой организму бывает сложно. Сельдерей, а также другие низкокалорийные овощи со схожим составом действительно могут претендовать на роль того самого волшебного продукта из разряда «съел — и похудел».Но есть нюанс.Что не так с продуктами с отрицательной калорийностьюПока не существует авторитетных научных исследований, которые бы доказали: вот конкретный продукт, съешьте его — и вы потеряете калории. Это связано со сложностью расчётов. Так, почти невозможно установить, сколько именно энергии потратил организм на переваривание того же стебля сельдерея. Диетологи оперируют лишь приблизительными цифрами, и они следующие.Энергия, которую тело использует для переработки пищи, измеряется в процентах от калорийности продукта и зависит от того, что именно вы съели — белки, жиры или углеводы.Считается, что:на переваривание углеводов уходит 5–10% калорий, которые в них содержатся;белков — 20–30%;жиров — 0–5%.Обратите внимание: к отметке 100% не приближаются даже лидеры — белки. Таким образом, с точки зрения современной диетологии, продуктов с отрицательной калорийностью не существует.Но из приблизительных цифр всё-таки можно сделать полезный для похудения вывод. По крайней мере, о том, какой пище отдавать предпочтение.Смотрите. Если вы съедите 100 ккал постной куриной грудки, то за минусом затрат на её переваривание получите около 70–80 ккал чистыми. Зато столовая ложка растительного масла принесёт вам ту же сотню килокалорий, которые усвоятся полностью.Вывод прост. Чтобы сократить потребление калорий, эффективнее всего утолять голод:нежирной белковой пищей — постным мясом или обезжиренной кисломолочкой;овощами — в них практически нет жиров, зато есть те же энергозатратные белки, углеводы и много воды.Кстати, о воде.Какие продукты могут вызвать потерю калорийЕсли всё-таки упрямо искать продукт с отрицательной калорийностью, то Н?О — пусть и с натяжкой — подойдёт на эту роль лучше всего. И вот почему.В чистой воде практически нет калорий. И хоть на усваивание её тоже не тратится лишних сил, жидкость имеет крайне интересный эффект: она на некоторое время ускоряет обмен веществ, заставляя организм тратить больше энергии. По некоторым данным, употребление двух литров воды в день равносильно потере примерно 100 ккал. Вы пьёте — и худеете. Не этого ли ждут от мифических продуктов с отрицательной калорийностью?Что в итогеС точки зрения науки, чтобы худеть, надо придерживаться основных принципов здорового питания:Налегайте на овощи.Ешьте постное мясо.Ограничьте количество жиров, но не исключайте их вовсе: они необходимы.Соблюдайте питьевой режим. Старайтесь пить хотя бы 2 литра воды ежедневно.Эти несложные правила помогут вам оставаться сытыми и не перебирать с калориями. А значит, эффект, ожидавшийся от мифических продуктов с отрицательной калорийностью, так или иначе будет достигнут.