Назван безопасный способ похудеть без последствий
По словам учёных, для похудения необходимо употреблять специальную группу мягких сыров, которые содержат бактерии Hafnia alvei. Эти бактерии обитают в пищеварительной системе человека, однако у многих людей их количество снижено. Микроорганизмы вырабатывают специальный белок, который способствует сжиганию лишнего жира.
Также этот белок может воздействовать на аппетит и приводить к быстрому насыщению человека, благодаря чему можно снизить количество потребляемой пищи.
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