Назван безопасный способ похудеть без последствий

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Многие люди пытаются избавиться от лишнего веса, однако килограммы уходят ненадолго, а затем возвращаются в еще больших объёмах. Недавно группа российско-французских исследователей нашла способ похудеть, который совсем не опасен для организма.По словам учёных, для похудения необходимо употреблять специальную группу мягких сыров, которые содержат бактерии Hafnia alvei. Эти бактерии обитают в пищеварительной системе человека, однако у многих людей их количество снижено. Микроорганизмы вырабатывают специальный белок, который способствует сжиганию лишнего жира.Также этот белок может воздействовать на аппетит и приводить к быстрому насыщению человека, благодаря чему можно снизить количество потребляемой пищи.