Что такое изжога и как от неё избавиться

Выпейте стакан обезжиренного молока или пожуйте жвачку.Изжога — это чувство жжения, которое иногда возникает за грудиной и поднимается к горлу. Оно появляется из?за того, что желудочный сок случайно попадает в пищевод и раздражает его стенки. Этот процесс называется кислотным рефлюксом.Кислотный рефлюкс обычно возникает или усиливается после еды, вечером, в положении лёжа или при наклонах.Время от времени с изжогой сталкивается практически каждый. Если приступы повторяются регулярно, хотя бы несколько раз в неделю, медики говорят о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).Откуда берётся изжогаВ норме пищевод обеспечивает одностороннее движение пищи или жидкости. Когда вы глотаете, кольцо из мышц в его нижней части (так называемый сфинктер пищевода) расслабляется, чтобы пропустить проглоченное в желудок. А затем снова сжимается, чтобы не выпустить содержимое органа обратно.Но иногда сфинктер ослабевает. Или слишком расслабляется — это может происходить в том числе под действием некоторых съеденных продуктов. Либо, например, давление в желудке возрастает настолько, что мышечное кольцо не выдерживает нагрузки и растягивается. И тогда содержимое органа вместе с желудочным соком поднимается выше по пищеводу, вызывая жжение.Чем опасна изжога и когда надо как можно быстрее обратиться к врачуСама по себе изжога, особенно если она появляется нечасто, ничем не грозит. Но вот ГЭРБ — состояние далеко не безобидное: регулярные выбросы желудочного сока могут повредить пищевод, усложнить глотание, вызвать перманентное ощущение кома в горле и даже привести к перерождению эпителия пищевода (так называемому синдрому Барретта), а позже, если не повезёт, и раку.Опасно и другое: под изжогу могут маскироваться более серьёзные проблемы со здоровьем. В частности — инфаркт.Срочно вызывайте скорую, если помимо изжоги вы чувствуете:Сильную боль или давление в груди.Боль в груди, которая отдаёт в руку или челюсть.Проблемы с дыханием. Это может быть одышка или просто ощущение, что невозможно сделать вдох полной грудью.Запланируйте визит к гастроэнтерологу на ближайшее время, если:Изжога возникает чаще двух раз в неделю.Симптомы сохраняются, несмотря на то что вы уже обращались к врачу и принимаете рекомендованные им средства.У вас появились проблемы с глотанием.Вас преследует тошнота или беспричинная рвота.Вы теряете вес из?за постоянного плохого аппетита или неприятных ощущений при глотании.Как будет лечить изжогу врачНикакое самолечение, если у вас есть перечисленные выше признаки, недопустимо. Важно понимать, что регулярная изжога — это не самостоятельное заболевание, а симптом каких?то нарушений в работе организма. Чаще всего речь идёт о ГЭРБ, однако в некоторых случаях жжением за грудиной проявляют себя стенокардия, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы или даже рак пищевода. В чём конкретно проблема, может выяснить только врач.Чтобы установить точный диагноз, гастроэнтеролог расспросит вас о самочувствии, проведёт физический осмотр и, возможно, назначит дополнительные обследования. Например, отправит на рентген: выяснить, в каком состоянии находятся пищевод и желудок. Или на эндоскопию: во время этой процедуры в пищевод введут оптический зонд, который позволит в подробностях рассмотреть состояние стенок органа.Когда будет поставлен диагноз, врач назначит лечение.Как избавиться от изжоги прямо сейчасТолько если опасных признаков нет, а изжога посещает вас нечасто, можно попробовать справиться с ней домашними методами. Какой из них окажется наиболее эффективным в вашем случае, предсказать нельзя. Поэтому экспериментируйте со всеми по очереди.Примите лекарство?антацид. Так называются безрецептурные препараты, которые быстро нейтрализуют желудочный сок и таким образом уменьшают раздражение пищевода. Учтите: вылечить антацидами уже повреждённый пищевод невозможно. Понадобятся более серьёзные медикаменты, которые пропишет вам врач.Приподнимите плечи и голову. Если вы лежите — встаньте. Или хотя бы подложите под голову подушку повыше. Это затруднит путь желудочного сока в пищевод.Пожуйте жвачку. В одном небольшом исследовании обнаружилось, что, если использовать резинку в течение получаса, изжога отступает. Это связано с тем, что жвачка стимулирует выработку слюны, которая, в свою очередь, смывает желудочный сок со стенок пищевода.Примите содовый раствор — он является аналогом антацидов. Размешайте чайную ложку пищевой соды в стакане тёплой воды и употребите небольшими глотками.Выпейте молока. Но только обезжиренного: жир может сделать кислотный рефлюкс более выраженным. Молоко создаст временный барьер между пищеводом и кислым содержимым желудка и благодаря этому быстро уменьшит жжение.Выпейте травяного чаю — подойдёт ромашковый, имбирный или с солодкой. Такие напитки могут уменьшать раздражение пищевода. Залейте кипятком чайную ложку сушёной ромашки, солодки или натёртого корня имбиря либо заварите готовый чай в пакетике.Выпейте домашнего лимонада. Хотя лимонный сок очевидно кислый, его небольшое количество, смешанное с водой, может снижать кислотность желудка при переваривании. Так полагают некоторые эксперты, например доктор медицины Дебора Уэтерспун, на которую ссылается американский медицинский ресурс Healthline. Это средство помогает не всем. Но если решите попробовать, готовить лимонад нужно так: размешайте столовую ложку лимонного сока в стакане тёплой воды. И выпейте за 20 минут до еды.Как предотвратить изжогу в будущемЧаще всего, чтобы забыть о неприятных ощущениях за грудиной после еды, достаточно чуть изменить образ жизни.Избавьтесь от лишнего веса. Жировые отложения вокруг талии давят на желудок, заставляя сок подниматься в пищевод.Избегайте тесной одежды. Слишком плотные джинсы, облегающие майки, тугие ремни — всё это тоже увеличивает давление на орган.Постарайтесь отказаться от продуктов, которые могут вызвать изжогу. Это острая пища, цитрусовые, лук, жирная и жареная еда, томаты и изделия из них (например, кетчуп), шоколад, крепкий кофе, чай, газированные и алкогольные напитки, перечная мята.Не переедайте. Лучше питаться небольшими порциями пять?шесть раз в день. Слишком плотные завтрак, обед и ужин повышают давление в желудке.Не наклоняйтесь и не занимайтесь спортом сразу после еды.Не ложитесь после еды. Оптимально выждать как минимум три часа.Избегайте поздних приёмов пищи.Приподнимите изголовье кровати так, чтобы голова и плечи находились выше живота.Откажитесь от курения. Оно тоже провоцирует изжогу.