Почему организм может требовать вредной пищи

Многие люди сейчас пытаются вести здоровый образ жизни и придерживаются правильного питания. Однако практически у каждого время от времени возникает явная тяга к по-настоящему вредной еде. Диетологи считают, что это может быть симптомом проблем с пищеварительной системой.Специалисты утверждают, что резкая тяга к фастфуду, острой, жирной, жареной еде указывает на дисбаланс микрофлоры кишечника. Еще одна причина желания неправильной пищи - психологические проблемы и бессонница. Врачи объяснили, что именно кишечник вырабатывает серотонин (гормон радости).Поэтому медики советуют проверить пищеварительную систему, если наблюдаются тревожность, раздражение, депрессия и другие отклонения, которые мешают человеку радоваться жизни.