Почему организм может требовать вредной пищи
Специалисты утверждают, что резкая тяга к фастфуду, острой, жирной, жареной еде указывает на дисбаланс микрофлоры кишечника. Еще одна причина желания неправильной пищи - психологические проблемы и бессонница. Врачи объяснили, что именно кишечник вырабатывает серотонин (гормон радости).
Поэтому медики советуют проверить пищеварительную систему, если наблюдаются тревожность, раздражение, депрессия и другие отклонения, которые мешают человеку радоваться жизни.
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