8 простых трюков, которые помогут избежать перегрева в жару

Перегрев — это не только неприятные ощущения, но и серьезная опасность для здоровья!Жарко? Душно? Кондиционера нет или по каким-то причинам он не справляется? Вот несколько приемов, которые помогут бороться с перегревом в жаркую погоду. Не закипайте!Глубоко дышитеКак только почувствуете, что перегреваетесь, в течение нескольких минут дышите медленно и глубоко. Как ни странно, но это работает: правильное дыхание способствует естественное терморегуляции и помогает организму справляться с жарой. Для большего эффекта сверните язык в трубочку, а потом сделайте вдох через рот. После чего задержите дыхание, а потом медленно выпускайте воздух через нос. Повторите 5-10 раз.Приготовьте мятный спрейЗаварите листья мяты в кипятке, охладите получившийся настой, а затем перелейте его в бутылку с распылителем и опрыскивайте тело и лицо. Ментол охлаждает кожу и отлично справляется с перегревом.Устройте самодельный «кондиционер»Заморозьте пару бутылок с водой и поместите их перед напольным или настольным вентилятором. Кстати, вместо бутылок сгодится и миска с холодной водой, в которую добавлены несколько кусочков льда. Только не переусердствуйте!Ешьте острую пищуОстрая еда усиливает кровообращение и потоотделение, тем самым способствуя терморегуляции. Кроме того, капсаицин, содержащийся в остром перце, заставляет наше тело сильнее потеть, не повышая температуру тела.Делайте охлаждающие компрессыТочки пульса – запястья, лодыжки, виски – самые чувствительные части нашего тела. Приложите к ним пакетики со льдом – вам сразу станет легче, температура снизится по всему телу.Пользуйтесь соком алоэ вераСок алоэ – естественное средство для охлаждения кожи после солнечных ожогов или загара. Но его свойства можно использовать и для борьбы с жарой, просто нанеся немного геля алоэ на точки пульса: буквально в течение 5-10 минут температура тела снизится.Заморозьте простыниСоберите постельное белье, сложите его в пластиковый пакет и положите в морозилку на несколько часов. Спать в жару на прохладном белье – что может быть лучше!Охладите свой матрасПоложите лед или замороженный рис в мягкие гелевые пакеты и пристройте их между простыней и матрасом в той части кровати, где обычно располагается ваша шея, ноги и поясница. Если же лед для вас – слишком экстремально, возьмите обычный хлопковый носок, наполните его рисом, положите в морозильник на несколько часов, а затем поместите между матрасом и простыней. Хороший сон вам обеспечен.