Правила летнего ухода: какие ошибки портят кожу

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Ошибки, которые делают многие девушки.Чтобы летом кожа имела здоровый и сверкающий вид, за ней нужно не только правильно ухаживать, но и избегать распространенных ошибок в своей бьюти-рутине. Поэтому о них стоит узнать, чтобы уходовые ритуалы приносили результат как можно лучше.Иногда вы можете ошибаться и даже не замечать этого. Однако впоследствии отсутствие желаемого эффекта будет видимым, а иногда можно получить еще и негативные последствия. Ведь уход за кожей летом должен быть особенно тщательным.Распространенные ошибки в летнем уходе за кожейНеправильное нанесение солнцезащитных средств. Летом (и не только) необходимо ежедневно пользоваться средствами для защиты от солнечных лучей. Однако не все знают, как их нужно правильно наносить. Крем с SPF следует распределять не только по лицу, но и в области шеи и декольте. Ведь кожа там даже нежнее, чем на лице, поэтому ее следует тщательно защищать от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.Наносить солнцезащитное средство 1 раз в день. Любой крем с SPF эффективно может действовать только в течение 2 часов. Поэтому нужно повторять нанесение, чтобы кожа снова не становилась уязвимой к ультрафиолету. Если вы планируете долго оставаться на улице, то обновляйте слой средства на коже каждый час.Использование «зимних» средств. Если зимой вы нашли идеальный крем, который питает, увлажняет, выравнивает рельеф, то в жаркое время года он может не давать желаемого эффекта и не подходить вашей коже. Так называемые «зимние» формулы, насыщенные питательными ингредиентами и маслами, могут быть слишком тяжелыми для лета и стать причиной жирного блеска, закупорки пор и даже воспалений. Для летнего ухода подойдут легкие увлажняющие средства с лецитином, глицерином и гиалуроновой кислотой.Слишком плотный макияж. Летом кожа особенно страдает от потоотделения, грязи и остатков SPF, которые закупоривают поры. А много косметики на лице лишь усугубляет ситуацию. В результате можно получить прыщи, даже если у вас нет склонности. На летний период следует отказаться от тональных средств, а потребность в макияже удовлетворять с помощью ярких помад или теней. Если же есть необходимость скрыть определенные недостатки на коже, то отдавайте предпочтение BB-крему, который не так сильно закупоривает поры, позволяет коже «дышать», иногда содержит SPF.Пользование скрабами утром. С помощью пилинга можно запустить процессы регенерации кожи, поэтому процедура очень полезна. Но перед выходом на улицу ее делать нельзя. Ведь даже мягкие эксфолианты наносят коже микротравмы, делая ее более чувствительной. В таком состоянии кожи ультрафиолетовое воздействие может вызвать на ней пигментацию и даже ожоги, от которых потом будет трудно и болезненно избавиться.