Правила летнего ухода: какие ошибки портят кожу
Чтобы летом кожа имела здоровый и сверкающий вид, за ней нужно не только правильно ухаживать, но и избегать распространенных ошибок в своей бьюти-рутине. Поэтому о них стоит узнать, чтобы уходовые ритуалы приносили результат как можно лучше.
Иногда вы можете ошибаться и даже не замечать этого. Однако впоследствии отсутствие желаемого эффекта будет видимым, а иногда можно получить еще и негативные последствия. Ведь уход за кожей летом должен быть особенно тщательным.
Распространенные ошибки в летнем уходе за кожей
Неправильное нанесение солнцезащитных средств. Летом (и не только) необходимо ежедневно пользоваться средствами для защиты от солнечных лучей. Однако не все знают, как их нужно правильно наносить. Крем с SPF следует распределять не только по лицу, но и в области шеи и декольте. Ведь кожа там даже нежнее, чем на лице, поэтому ее следует тщательно защищать от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Наносить солнцезащитное средство 1 раз в день. Любой крем с SPF эффективно может действовать только в течение 2 часов. Поэтому нужно повторять нанесение, чтобы кожа снова не становилась уязвимой к ультрафиолету. Если вы планируете долго оставаться на улице, то обновляйте слой средства на коже каждый час.
Использование «зимних» средств. Если зимой вы нашли идеальный крем, который питает, увлажняет, выравнивает рельеф, то в жаркое время года он может не давать желаемого эффекта и не подходить вашей коже. Так называемые «зимние» формулы, насыщенные питательными ингредиентами и маслами, могут быть слишком тяжелыми для лета и стать причиной жирного блеска, закупорки пор и даже воспалений. Для летнего ухода подойдут легкие увлажняющие средства с лецитином, глицерином и гиалуроновой кислотой.
Слишком плотный макияж. Летом кожа особенно страдает от потоотделения, грязи и остатков SPF, которые закупоривают поры. А много косметики на лице лишь усугубляет ситуацию. В результате можно получить прыщи, даже если у вас нет склонности. На летний период следует отказаться от тональных средств, а потребность в макияже удовлетворять с помощью ярких помад или теней. Если же есть необходимость скрыть определенные недостатки на коже, то отдавайте предпочтение BB-крему, который не так сильно закупоривает поры, позволяет коже «дышать», иногда содержит SPF.
Пользование скрабами утром. С помощью пилинга можно запустить процессы регенерации кожи, поэтому процедура очень полезна. Но перед выходом на улицу ее делать нельзя. Ведь даже мягкие эксфолианты наносят коже микротравмы, делая ее более чувствительной. В таком состоянии кожи ультрафиолетовое воздействие может вызвать на ней пигментацию и даже ожоги, от которых потом будет трудно и болезненно избавиться.
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