Сколько нужно спать людям разного возраста?

Здоровый сон значительно улучшает защиту организма от болезней, а мозг – от возрастной деградации, но сколько же нужно спать?Сон имеет основополагающее значение для роста и развития младенцев, детей раннего возраста и подростков. С возрастом важность полноценного сна не уменьшается, хотя его влияние начинает оцениваться несколько иначе: сон определенной продолжительности становится нужен, чтобы тело, но в первую очередь, головной мозг и ЦНС имели возможность «перезарядиться», очистить клетки от потенциальных токсинов.Недостаток сна может вызывать обширный ряд проблем, от перепадов настроения и потери концентрации до гораздо более серьезных патологий, включая деменцию, болезни сердца, метаболические нарушения и диабет, рак. Медицинские работники также увязывают недостаточный и неглубокий, некрепкий сон с сокращением величины жизни.Как узнать, достаточно ли вы спите? Британская Национальная служба здравоохранения NHS констатирует, что большинству людей – чтобы нормально функционировать – необходимо около восьми часов сна каждую ночь. В то же время эксперты оговариваются, что каждый человек индивидуален, и некоторым людям физически нужно спать больше, а кому-то – меньше этого условного норматива.Понять, что человек спит недостаточно для своего организма можно по общему самочувствию.«Если вы просыпаетесь без чувства бодрости, уставшим и вялым, а затем весь день думаете о том, чтобы вздремнуть, скорее всего, вы не высыпаетесь», - подсказывают специалисты.Сколько нужно спать детям? По данным NHS, протяженность сна у детей, считающаяся оптимальной, коррелирует с их возрастом.Младенцы от 4 до 12 месяцев: от 12 до 16 часов.Малыши от 1 до 2 лет: от 11 до 14 часов.Дети от 3 до 5 лет: от 10 до 13 часов.Дети от 6 до 12 лет: от 9 до 12 часовПодростки от 13 до 18 лет: от 8 до 10 часов.Сколько нужно спать взрослым людям? Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC рекомендуютлюдям возрастом от 18 до 60 лет спать 7 или более часов в сутки.Людям возрастом от 61 до 64 лет – от 7 до 9 часов каждую ночь.Людям в возрасте 65 лет и старше – от 7 до 8 часов в сутки.Советы медиков, чтобы лучше выспаться:Придерживайтесь одинакового времени отхождения ко сну.Находите время расслабляться перед сном – например, с помощью теплой ванны или душа, расслабляющей гимнастики, чтения.В поздние вечерник часы нужно переставать пользоваться электронными гаджетами, свечение которых возбуждает нервную систему.Следите за потреблением кофеина – особенно днем и по вечерам. Источником кофеина является не только кофе.