Сколько нужно спать людям разного возраста?
Сон имеет основополагающее значение для роста и развития младенцев, детей раннего возраста и подростков. С возрастом важность полноценного сна не уменьшается, хотя его влияние начинает оцениваться несколько иначе: сон определенной продолжительности становится нужен, чтобы тело, но в первую очередь, головной мозг и ЦНС имели возможность «перезарядиться», очистить клетки от потенциальных токсинов.
Недостаток сна может вызывать обширный ряд проблем, от перепадов настроения и потери концентрации до гораздо более серьезных патологий, включая деменцию, болезни сердца, метаболические нарушения и диабет, рак. Медицинские работники также увязывают недостаточный и неглубокий, некрепкий сон с сокращением величины жизни.
Как узнать, достаточно ли вы спите? Британская Национальная служба здравоохранения NHS констатирует, что большинству людей – чтобы нормально функционировать – необходимо около восьми часов сна каждую ночь. В то же время эксперты оговариваются, что каждый человек индивидуален, и некоторым людям физически нужно спать больше, а кому-то – меньше этого условного норматива.
Понять, что человек спит недостаточно для своего организма можно по общему самочувствию.
«Если вы просыпаетесь без чувства бодрости, уставшим и вялым, а затем весь день думаете о том, чтобы вздремнуть, скорее всего, вы не высыпаетесь», - подсказывают специалисты.
Сколько нужно спать детям? По данным NHS, протяженность сна у детей, считающаяся оптимальной, коррелирует с их возрастом.
Младенцы от 4 до 12 месяцев: от 12 до 16 часов.
Малыши от 1 до 2 лет: от 11 до 14 часов.
Дети от 3 до 5 лет: от 10 до 13 часов.
Дети от 6 до 12 лет: от 9 до 12 часов
Подростки от 13 до 18 лет: от 8 до 10 часов.
Сколько нужно спать взрослым людям? Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC рекомендуют
людям возрастом от 18 до 60 лет спать 7 или более часов в сутки.
Людям возрастом от 61 до 64 лет – от 7 до 9 часов каждую ночь.
Людям в возрасте 65 лет и старше – от 7 до 8 часов в сутки.
Советы медиков, чтобы лучше выспаться:
Придерживайтесь одинакового времени отхождения ко сну.
Находите время расслабляться перед сном – например, с помощью теплой ванны или душа, расслабляющей гимнастики, чтения.
В поздние вечерник часы нужно переставать пользоваться электронными гаджетами, свечение которых возбуждает нервную систему.
Следите за потреблением кофеина – особенно днем и по вечерам. Источником кофеина является не только кофе.
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