Ученые назвали главную опасность низкокалорийной диеты

Чтобы похудеть, придется сократить количество потребляемых калорий. Но экстремальные усечения могут быть чреваты неприятными последствиями. В частности, проблемами с кишечником. К такому выводу пришло новое исследование, опубликованное в журнале Nature.Ученые изучили 80 пожилых женщин, чей вес варьировался от слегка избыточного до тяжелого ожирения. В течение 16 недель половина участниц под медицинским наблюдением придерживалась жидкой диеты, калорийность которой не превышала 800 калорий в день. Другая половина питалась как прежде и стала контрольной группой.До и после периода исследования всем участницам был проведен анализ кишечного микробиома. В контрольной группе по завершении исследования изменений обнаружено не было. Однако в группе, сидящей на низкокалорийной диете, они произошли.Ученые отмечают, что бактерии адаптировались к поглощению большого количества сахаров, чтобы выжить. Это вызвало дисбаланс в типах бактерий с увеличением вредоносных – Clostridioides difficile. Их чрезмерное количество в организме способно вызывать диарею и колит. Заболевания могут перейти в хроническую форму даже при регулярном лечении.